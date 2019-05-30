В этом году белорусские семьи стали меньше есть, но покупать больше одежды

Специалисты Белстата изучают доходы домашних хозяйств (или, проще говоря, семей), чтобы оценить уровень благосостояния в стране. За четыре месяца 2019 года средний доход семьи оказался 1290,3 рубля в месяц. При этом в городах и городских поселках он составил 1387,7 рубля, а в селах - 1038 рублей.

Больше всего средств из семейного бюджета уходило на потребительские расходы (905,2 рубля, или 74,5% бюджета семьи). Это продукты, еда в кафе и ресторанах, сигареты и алкоголь, обувь-одежда, интернет-телефон-коммуналка (см. ПОДРОБНОСТИ).

Как специалисты Белстат считают? Во всех областях страны и в Минске они нашли 6 тысяч семей-добровольцев, совершенно разных: с детьми и без детей, с самым разным уровнем доходов, а также - состоящие из одного человека (да, это тоже домохозяйство). Семьи отвечают в анкетах на вопросы, позволяющие оценить их уровень жизни (например, какая есть техника), и записывают свои доходы-расходы в журнал. Им за это платят около 30 рублей в месяц.

Считают не только то, сколько уходит на еду, но и чем именно питаются белорусы. Так, в среднем семья съедает в месяц 18 яиц, по 6,3 кило мяса, фруктов и овощей, 5 кило картошки, 1,3 кило рыбы и почти 1 кг разных масел. По сравнению с январем - апрелем прошлого года, семьи стали есть немного больше молочки, рыбы, фруктов и ягод, и меньше - картошки, хлеба и овощей. Если смотреть на расходы в целом, семьи стали меньше тратить на еду, а больше - на одежду и обувь, чем за аналогичный период 2018-го.

В результате 222 семьи (3,7% от всех шести тысяч) оказались малообеспеченными. Самый большой процент малообеспеченных семей - с детьми до 18 лет (7,5%). Если смотреть по регионам, то больше всего бедных семей живет в Брестской и Гомельской областях, меньше всего - в Минске и Гродненской области. Самый маленьких процент бедных семей - среди тех, которые состоят из одного человека.

Количество бедных семей постоянно колеблется. В 2005 году их было 12,7% от всех, а в 2018 году - уже 5,6%. Хотя, например, в том же 2018 году по сравнению с 2014 годом бедных семей стало на 0,8% больше. Ну а самый большой скачок произошел в кризисном 2011 году - количество семей, которые живут за чертой бедности, выросло сразу на 2,1% по сравнению с 2010 годом.

Кстати, по данным выборочного обследования домохозяйств, на конец 2018 года почти половина белорусов жила на сумму от 300 до 500 рублей в месяц.

ПОДРОБНОСТИ

На что уходит больше всего денег семьи?*

Еда (в т.ч. в общепите) - 358,5 рубля

Коммуналка - 78,8 рубля

Одежда и обувь - 61,6 рубля

Услуги связи (телефон, интернет) - 48 рублей

Предметы обихода и бытовая техника - 41,6 рубля

Сигареты, алкоголь - 26,3 рубля

Предметы личного пользования - 24,4 рубля

Общественный транспорт - 22,6 рубля

Услуги образования - 18,1 рубля

Развлечения, спорт, экскурсии - 15,4 рубля

Медуслуги и оздоровление - 12,7 рубля

*По данным выборочного обследования Белстат домашних хозяйств за январь - апрель 2019 года.