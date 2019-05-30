Абрамович впервые за год посетил матч «Челси»

Решающая игра еврокубка, проходившая в Баку, сложилась из двух противоположных по содержанию таймов. В первом зрители откровенно скучали. В том числе хозяин клуба Роман Абрамович. А ведь он смог впервые за год увидеть матч «Челси» вживую. В апреле прошлого года у него закончилась британская виза, а с получением новой возникли большие трудности.

После перерыва «синие» устроили представление, забив четыре мяча. «Арсенал» смог ответить лишь однажды, пусть и красивым голом Ивоби. Для 60-летнего Маурицио Сарри это первый трофей в карьере. Он особенно ценен, учитывая, что в начале года «синие» потерпели несколько сокрушительных поражений, даже поговаривали об отставке тренера.

Сейчас же уже Сарри может сказать клубу «чао, бамбино, сорри», ведь он один из главных кандидатов на пост тренера «Ювентуса». Думается, его устраивает такая комбинация, ведь ряд ведущих игроков «Челси» может уйти, а клубу грозит годовой запрет на трансферы (в 2011 году клуб дал взятку матери несовершеннолетнего игрока, чтобы обойти запрет на международные переходы игроков до 18 лет).

Тренер «Арсенала» Унаи Эмери до этого три раза играл в финале Лиги Европы с «Севильей» и всякий раз побеждал. Четвертый подход провалился, а ведь на кону был не только трофей, но и последняя возможность получить пропуск в Лигу чемпионов на следующий сезон. Придется снова довольствовать Лигой Европы.

Лидер «Челси» Эден Азар, похоже, уже мыслями в «Реале».

- Да, думаю, это прощание. Но в футболе никогда не знаешь.

Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге, я провел семь лет в одном из лучших клубов мира. Сейчас, возможно, настало время для нового вызова, - сказал Азар в эфире BT Sport.

Нападающий «Челси» Педро стал первым футболистом в истории, выигравшим за карьеру английскую Премьер-лигу, чемпионат мира, чемпионат Европы, Лигу чемпионов и Лигу Европы. К тому же он первый игрок, забивавший в финалах ЛЕ и ЛЧ, а также в Суперкубке Европы.

И белорусский след в этом финале. И «Челси», и «Арсенала» в сезоне играли с БАТЭ. Борисовский клуб в этом розыгрыше лиге Европы забил 10 мячей, в 7 случаев голевые передачи отдавал Игорь Стасевич. В итоге белорусский полузащитник остался на первой строке среди лучших распаковщиков турнира. Столько же голевых передач у Виллиана из «Челси», но бразилец провел 15 матчей, Стасевич - 8.

Матч проходил в Баку на Олимпийском стадионе, который вмещает почти 70 тысяч зрителей. И по телевизионной картинке было видно, что хватало свободных мест. Как сообщают британские СМИ, УЕФА в соответствии с квотами выделило «Челси» и «Арсеналу» по 5800 билетов, но клубу продали свои болельщикам только 2000 и 3500 квитков соответственно (остальное вернули). Все-таки добираться из Англии в Азербайджан накладно. Было много вопросов и по телетрансляции: из-за беговых дорожек поле находится вдалеке от трибун. Андрей Аршавин, комментировавший игру для «Матч ТВ» сказал, что ему сложно различать игроков. Комментатор BT Sport и экс-игрок сборной Англии Гари Линекер был ироничен в своем Твиттере: «Нужно было проделать весь этот путь, чтобы посмотреть еврокубковый финал, но когда сидишь на своем месте, ты ненамного ближе к полю, чем если бы остался дома».