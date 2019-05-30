Верующая у мощей святой Елисаветы в Минске: «Пришла ее поблагодарить»

Великая княгиня Елисавета была Гессенской принцессой и приходилась внучкой королеве Великобритании Виктории. Она вышла замуж за князя Сергея Романова, которого убили в 1905 году. После трагедии княгиня основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Ее жизнь тоже оборвалась трагически: в ночь на 18 июля 1918 года советской властью княгиню Елисавету, инокиню Варвару, членов рода Романовых и близких к ним людей сбросили в шахту под Алапаевском. Останки мучениц Елисаветы и Варвары в 1921 году были привезены в Иерусалим, и с того времени они покоятся в храме Равноапостольной Марии Магдалины. Святой Елисавете молятся о детях, о благословении семьи, в болезнях и любых жизненных ситуациях просят ее духовной помощи.

В Минск святыни привезли из Нью-Йорка. Ковчег с десницей святой Елисаветы и частицей мощей святой Варвары пробудет в Свято-Елисаветинском монастыре по 6 июня включительно. А началось поклонение им еще сегодня в Свято-Духовом кафедральном соборе.

Святой Елисавете молятся о детях, о благословении семьи, в болезнях и любых жизненных ситуациях просят ее духовной помощи.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Очень трепетно и больно на душе за всех. Сегодня (30 мая. - Ред.) еще 20 лет с момента трагедии на Немиге. Был Крестный ход, - говорит женщина. - Ощущения какие? Много эмоций. У меня очень большая печаль - умерла мама, сестра... Просила святую Елисавету дать сил вытерпеть это все, дать здоровья, терпения…

Из церкви выходит девушка, рассказывает со слезами на глазах:

- Здоровья просили родным. Человек уже во все начинает верить, когда плохо становится.

Ковчег с десницей святой Елисаветы и частица мощей святой Варвары пробудут в Свято-Елисаветинском монастыре по 6 июня включительно.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Среди прихожан люди разных возрастов.

- У меня сейчас в период жизни не очень хороший. Хочется какого-то душевного спокойствия, - говорит 16-летняя гимназистка. - Столько было переживаний из-за учебы.

- После поклонения мощам стало легче?

- Честно? Да.

- Я шла сюда благодарить святую Елисавету, - говорит минчанка Надежда. - Нужно уметь быть благодарным, потому что часто получается, что мы приходим и просим, а ведь прийти и сказать спасибо тоже очень важно. Я раньше трудилась в Свято-Елисаветинском монастыре. И там много чего случилось в моей жизни такого, что сделало мою жизнь наполненной. Я и замуж вышла, и квартира у нас построилась чудесным образом… Когда в этот храм привозили мощи Спиридона Тримифунтского, я долго стояла возле иконы Серафима Саровского. Тогда у нас был квартирный вопрос - строить квартиру или нет. Я вышла из храма и знала, что все будет хорошо. Потом оказалось, через дорогу от нашего дома находится храм Серафима Саровского. Это чудо, я считаю.

Среди прихожан люди разных возрастов.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Надежду обрадовало то, что в очереди к мощам люди читали акафист, узнавали, кто такая святая Елисавета.

- Я специально пришла сюда. Ощущения очень радостные, - улыбается минчанка Галина. - Я только здоровья прошу. Все остальное я заработаю - я человек трудолюбивый.

- Мы приехали сюда из Молодечно, - говорят две подруги-пенсионерки Валентина и Тамара. - Добирались электричкой. Мы рады, что приехали. Просили благодати, здоровья деткам. У меня внучка Елизаветочка растет. Просила за нее.

Из храма выходит стильно одетая молодая девушка:

- Я просила себе благополучного замужества и просила получить хорошее образование племяннице - она учится на архитектора.

- Просила здоровья для своего чада. Это наш первый и долгожданный ребенок, - улыбается беременная девушка Ольга.

Многие прихожане благодарили святую Елисавету.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Две сестры-пенсионерки Мария и Татьяна вышли из храма.

- Прикоснулась к мощам и почувствовала тепло по всему телу, - рассказывает пенсионерка.

- Просила у святой, чтобы мир был спокойный, радостный, приветливый, - говорит сестра женщины. - Чтобы уважали друг друга, руку подавали, душу согревали.

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