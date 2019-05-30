Надежда Скардино встречается со швейцарским биатлонистом, который разделся для фотосессии

Надежда Скардино в прошлом году завершила карьеру и наслаждалась жизнью, не обремененной изнурительными тренировками.

Недавно в проекте Анны Эйсмонт «Женщины и спорт» на «Беларусь 1» Надежда рассказала об отношениях со швейцарским биатлонистом Мартином Ягером:

- С моим молодым человеком встретились сразу после олимпийской медали, на следующий день. Надеюсь, это моя будущая семья. Как-то так получилось, что с первого дня поняла, что это что-то мое и родное. С ним я чувствую себя счастливой.

Надежда Скардино и Мартин Ягер познакомились на Олимпиаде в Пхенчхане. Фото: стоп-кадр фильма "Надежда Скардино. Женщины и спорт"

Интересно, что недавно сборная Швейцарии раскачала тихое биатлонное межсезонье дерзким и раскрепощенным фото. Мужская команда предстала в оголенном виде, прикрывая друг другу интимные места велосипедными шлемами.

Смелое фото швейцарских биатлонистов. Фото: instagram.com/benjamin.weger

- Леди и джентльмены! Позвольте вам представить мужскую сборную Швейцарии на сезон-2019/20 , – подписал фото в инстаграме лидер команды Беньямин Вегер.

Слева направо: Сандро Бовизи, сам Вегер, Жереми Финелю, Марио Дольдер, Мартин Ягер, Йоша Буркхальтер и Серафин Вистнер.