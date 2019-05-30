2019-05-30T17:36:22+03:00
Досуг
КП Беларусь

«ЕС-Беларусь: Возможности для молодежи» - событие для тех, кто думает о будущем!

В Минске пройдет фестиваль для продвинутых и динамичных молодых людей
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уже 9 июня в минском культурном хабе OK16 с 14.00 до 21.00 пройдет фестиваль «ЕС-Беларусь: Возможности для молодежи». Активности будут проходить сразу на трех площадках - информационной, выставочной и концертной. Мастер-классы и презентации проведут Центр шведских исследований, Программа Chevening (Великобритания), DAAD Belarus, Институт Гёте в Минске, европейская программа MOST и другие. Интерактивную программу с квизами готовит инициатива «Послы европейской молодежи». Тренинговую программу по жизненным навыкам и занятости представит проект «ЕС для молодежи. От трудоустройства к устойчивости в Армении, Беларуси и Украине». В выставке примут участие более 15 проектов и программ, финансируемых Европейским союзом в Беларуси, которые помогут сориентироваться молодым людям в большом объеме информации.

Гостем фестиваля станет Эльвира Стиниссен - паралимпийская спортсменка, специалист по вопросам политики Министерства здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов. Она не только расскажет о своем увлечении волейболом, но и познакомит участников встречи с некоторыми аспектами работы в правительстве.

Специально для выпускников зарубежных вузов, образовательных программ и стажировок в рамках феста состоится Alumni Picnic. В фокусе встречи - документальный фильм выпускницы европейской программы Erasmus Mundus Анны Новицкой The Hidden Potential of International Alumni («Скрытый потенциал международных выпускников»). Какие перспективы открываются выпускникам после возвращения на родину? С какими проблемами они сталкиваются? Как выстраивают свою карьеру в Беларуси, как пользуются полученными знаниями? В открытой дискуссии принимают участие герои фильма и другие интересные спикеры.

Концертную программу откроет Андреа Викторин - посол, глава Представительства ЕС в Беларуси. Хедлайнер феста - популярная группа NaviBand. «Мы провели не один концертный тур по Европе, поэтому с большим удовольствием приняли приглашение выступить на фестивале в Минске. Стараемся доказать на своем опыте, что чем больше контактов между молодежью ЕС и Беларуси, тем больше возможностей для реализации креативных и талантливых молодых людей!» - уверены участники NaviBand.

Обеспечение лучшего будущего для молодежи лежит в основе сотрудничества Европейского союза и Беларуси. Вместе с Беларусью ЕС создает для молодых людей возможности реализовать свой потенциал и принять активное участие в жизни общества. #EUforYouth

Участие в фестивале бесплатное. Регистрация обязательна: youthfest.euprojects.by

Подробнее о совместных проектах читайте на euprojects.by

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Хорошо, что все снято на камеру»: как прошел юбилей Стаса Михайлова
14 мая 50 белорусов бесплатно попали на концерт Стаса Михайлова и стали гостями на закрытом фуршете с артистом. Было всё: шампанское, тосты за здоровье именинника, изысканные закуски и общение со звездой
Песня «Какао-какао» (ко-ко-ко) вылетела из эфира «Легенды FM»
Слушатели сделали свой выбор. В прошлую пятницу в программе «Музыкальная дуэль» на радио «Легенды FM» популярная песня проиграла другому хиту 90-х «Дым сигарет с ментолом» и навсегда покинула эфир радиостанции
Писатель Николай Иванов: «Пусть люди читают с экранов, главное, пусть читают, а не в игрушки играют»
По приглашению Международного медиаклуба «Формат А-3» в Беларусь приезжает Председатель Союза писателей России, автор более 20 книг, лауреат множества литературных премий, военный журналист Николай Иванов
Новости 24
Житель Гродно напился и избил ногами машины на парковке у дома, где раньше жил
«Обманывала только друзей и родственников»: брестчанка выманила у родных более $6 тысяч
Беларусь с 1 июня повышает стоимость экспорта нефти и нефтепродуктов
Под колесами лесовоза погиб пенсионер на велосипеде
Фото: трактор разложило пополам после столкновения с «Хондой» под Речицей
В Гродно подтвердили 11 случаев заболевания корью
Выпускник школы в Витебске защитил женщину от грабителя
Плюс 33! Первая неделя июня принесет жару
В Витебске таксист разгромил подъезд и хотел сжечь лифт
Молния подожгла два дома в деревне Калинковичского района
«Хит» столичного алкоголика: поругался с сожительницей - поджег магазин
В Могилеве врач-патологоанатом и санитары обманули почти 500 человек
Карманница из Калинковичского района воровала в магазинах и транспорте по всей стране
Пропавшую пенсионерку нашли в Каменецком районе без сознания
В четверг в Минске снова перекроют дорогу из-за репетиции парада
Фотофакт: дождь смыл участок дороги в Воложинском районе
8% детей в Беларуси не пользуются интернетом