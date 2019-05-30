«ЕС-Беларусь: Возможности для молодежи» - событие для тех, кто думает о будущем!

Уже 9 июня в минском культурном хабе OK16 с 14.00 до 21.00 пройдет фестиваль «ЕС-Беларусь: Возможности для молодежи». Активности будут проходить сразу на трех площадках - информационной, выставочной и концертной. Мастер-классы и презентации проведут Центр шведских исследований, Программа Chevening (Великобритания), DAAD Belarus, Институт Гёте в Минске, европейская программа MOST и другие. Интерактивную программу с квизами готовит инициатива «Послы европейской молодежи». Тренинговую программу по жизненным навыкам и занятости представит проект «ЕС для молодежи. От трудоустройства к устойчивости в Армении, Беларуси и Украине». В выставке примут участие более 15 проектов и программ, финансируемых Европейским союзом в Беларуси, которые помогут сориентироваться молодым людям в большом объеме информации.

Гостем фестиваля станет Эльвира Стиниссен - паралимпийская спортсменка, специалист по вопросам политики Министерства здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов. Она не только расскажет о своем увлечении волейболом, но и познакомит участников встречи с некоторыми аспектами работы в правительстве.

Специально для выпускников зарубежных вузов, образовательных программ и стажировок в рамках феста состоится Alumni Picnic. В фокусе встречи - документальный фильм выпускницы европейской программы Erasmus Mundus Анны Новицкой The Hidden Potential of International Alumni («Скрытый потенциал международных выпускников»). Какие перспективы открываются выпускникам после возвращения на родину? С какими проблемами они сталкиваются? Как выстраивают свою карьеру в Беларуси, как пользуются полученными знаниями? В открытой дискуссии принимают участие герои фильма и другие интересные спикеры.

Концертную программу откроет Андреа Викторин - посол, глава Представительства ЕС в Беларуси. Хедлайнер феста - популярная группа NaviBand. «Мы провели не один концертный тур по Европе, поэтому с большим удовольствием приняли приглашение выступить на фестивале в Минске. Стараемся доказать на своем опыте, что чем больше контактов между молодежью ЕС и Беларуси, тем больше возможностей для реализации креативных и талантливых молодых людей!» - уверены участники NaviBand.

Обеспечение лучшего будущего для молодежи лежит в основе сотрудничества Европейского союза и Беларуси. Вместе с Беларусью ЕС создает для молодых людей возможности реализовать свой потенциал и принять активное участие в жизни общества. #EUforYouth

Участие в фестивале бесплатное. Регистрация обязательна: youthfest.euprojects.by

Подробнее о совместных проектах читайте на euprojects.by