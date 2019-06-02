Сегодня стало известно, кто одержал победу в проекте «Спорт-Фактор»

Стартовало телешоу «Спорт-фактор»: «Когда узнал, что прошел на проект, добавил блинов на гриф»

Самой травмоопасной оказалась велогонка на треке. Ведь это в прямом смысле езда без тормозов, причём не по ровной поверхности, а под наклоном. Не обошлось без травм. Так, ведущая Ирина Ромбальская (команда «Телекинез») даже после серьезного падения с ссадинами на руках и ногах через боль продолжила участие в проекте. Еще больше не повезло капитану команды «Бизнес-тим» Ольге Рачко. Она подвернула ногу на этапе тренировок, но команду не оставила и мужественно продолжила борьбу за пьедестал!

Кроме велоктрека, участники соревновались в стендовой стрельбе на меткость, бежали эстафету 4 по 100 метров, пытались удержать равновесие в байдарке и синхронно преодолеть дистанцию, в финале сильнейших выявляли в пляжном футболе.

«Чем дольше идет шоу, тем больше боязнь вылететь». На «Спорт-факторе» соревновались в меткости

Соревнования проходили по олимпийской системе: проигравшая команда (а всего их было шесть по четыре человека в каждой) выбывала из проекта. До финала дошли две четвёрки – команда общественных деятелей «Мара и команда телезрителей «Шторм».

- Когда мы задумывали проект, то понимали, что участникам будет нелегко, говорит директор дирекции специальных проектов телеканала ОНТ Елена Лобач. Люди, не являющиеся профессиональными спортсменами, должны соревноваться в пяти абсолютно разных видах спорта, с которыми до начала проекта они не сталкивались. Честно говоря, состязания получились нешуточными. Даже для нас, организаторов, было много неожиданного. Мы по сути снимали реалити-шоу. Подготовка к каждому соревнованию длилась с раннего утра до позднего вечера. Надо признать, что это титанический труд. Было всё – травмы, страх, слезы, обида, злость, радость успеха, триумф побед. И каждый раз драматичное выбывания из проекта. При подготовке к соревнованию предсказать победителя было невозможно. Всегда это был сюрприз. Например, команда общественных деятелей, в которой был Александр Богданович, единственный бывший спортсмен и даже олимпийский чемпион по гребле на каноэ, но участвовал он в проекте как депутат Палаты представителей. Их команда заняла на соревнованиях по лёгкой атлетике предпоследнее место. Команда телезрителей каждый раз оказывалась на грани выбывания. Но в результате в финале оказались именно эти команды. Мы провели вместе много времени и, как бы это ни пафосно звучало, действительно стали одной семьёй. Это был сложный, но эмоционально насыщенный, душевный проект. Хотелось бы поблагодарить Министерство спорта и туризма за предоставленную возможность побывать и провести соревнования на самых значимых спортивных объектах страны и уникальную возможность знакомства и взаимодействия с выдающимися белорусскими спортсменами.

В напряженной борьбе победителями стала команда «Мара» во главе с олимпийским чемпионом в гребле на каноэ, депутатом Палаты представителей Национального собрания Александром Богдановичем. В команде победителей также Первый секретарь Минского областного комитета ОО «БРСМ» Кирилл Шик, официальный представитель МВД, полковник милиции Ольга Чемоданова, а также Вторая вице-мисс Беларусь-2018 Анастасия Лавринчук, которая представит нашу страну на конкурсе «Мисс Мира – 2019». Победители унесли с собой главный приз – кубок телепроекта «Спорт-фактор», билеты на церемонию открытия II Европейских игр, денежные сертификаты, а также именные карточки «Белагромпромбанка».

Серебряные медали у команды телезрителей «Шторм». В её состав вошли директор школы Станислав Войнич, эксперт-биолог, подполковник юстиции Ольга Киселева, юрист и многодетная мать Наталья Синевич и инженер-конструктор ОАО «МАЗ» Сергей Крупченко. Всем участникам достались денежные призы от спонсора автомобильного завода «Белджи», изготовленные по спецзаказу часы «Минского часового завода» и билеты на II Европейские игры.

«Бронза» у команды «Бизнес-тим». Замыкающую пьедестал четверку представляли: учредитель и директор компании «Антикризисное управление» Ольга Рачко, главный маркетолог «Белагропромбанка» Надежда Антоненко, заместитель директора по внешним связям «Минского часового завода» Денис Рябушкин, начальник прокатного цеха ОАО «БМЗ» Алексей Кучков. Участникам этой команды в качестве подарка достался активный отдых – сертификаты WILDER на водные походы по рекам Беларуси.

Проект «Спорт-фактор» реализован при поддержке Министерства спорта и туризма и приурочен ко II Европейским играм.