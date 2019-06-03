«Нам по 35 лет, а муж совсем не хочет детей. Что делать?»

- Говорят, безвыходных ситуаций не бывает, но я не вижу счастливого финала в своей истории. Мы с мужем ровесники: обоим по 35 лет. С детства жили в одном дворе, учились в параллельных классах, вместе ходили в автошколу. Поженились в 26. Тогда тему детей как-то не обсуждали. Ну будут - и будут дети. Когда-нибудь потом. А сейчас мы уже в том возрасте, когда пора определяться с планами на жизнь. У нас обоих хорошая работа. Чего еще ждать? Куда тянуть?

У мужа другое мнение.Он не называет себя чайлдфри, но прямо говорит, что его раздражают даже племянники, которых он видит от силы раз в месяц. Точнее, он их любит, но дистанционно: дарит подарки, общается по мере необходимости. А про перспективу своих говорит: “Крики по ночам, горшки, капризы, проблемы - зачем это нужно?”

Ему уже даже неинтересно видеться с семейными друзьями! Мол, разговоры сводятся к “А мой уже пошел”, “А меня в школу вызывают”. Объясняю мужу, что свои дети - это совсем другое. Перепробовала все аргументы, начиная от продолжения рода до стакана воды на закате жизни. Он уперся рогом: “Ребенок свяжет нас по рукам и ногам. Если ты не понимаешь этого, значит, у нас разные взгляды на семью”.

Обидно до слез! Это мужчины могут обзавестись потомством хоть в 50 лет. Женский организм не способен рожать детей по первому требованию, а ведь мне уже 35! Мысль о том, чтобы построить новую семью вызывает у меня дрожь. У нас с мужем прекрасные отношения, похожие хобби. Мы вместе радуемся успехам друг друга, много путешествуем. Но разве этим накормишь материнский инстинкт? Как бы банально это ни звучало, но я хочу полноценную семью. Неужели нет шанса не только сохранить ее, но и приумножить?

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Мужчина сам не вышел из детского возраста»

- Истинных причин, по которым супруг не хочет детей, может быть много, - комментирует Валерий Гринь, врач-психотерапевт высшей категории, кандидат наук. - Вот лишь некоторые:

- муж представляет себя независимым, не хочет исполнять общественно значимую роль родителя, заинтересован в своей карьере и свободе, беззаботном существовании. Он не верит в то, что дети принесут счастье лично ему;

- конкуренция - нежелание делить любовь и заботу супруги, ведь привязанность женщины к ребенку биологически и психологически гораздо более сильная, чем к мужчине. Рождение ребенка - нагрузка с лишением покоя и сна, серьезный семейный кризис, радикально перестраивающий отношения, и мужчина к этому не готов. Этому феномену способствует и то, что мальчиков в своих семьях и школе не готовят к тому, чтобы стать отцами;

- мужчина сам внутренне не вышел из детского возраста, не созрел, что предполагает серьезные психотравмы развития. В результате человек плохо относится к себе, самоценность его невелика, он считает, что каким-то образом не состоялся. И в силу этого не хочет иметь детей, но маскирует душевную боль дистанцированием, раздражением даже при намеке на тему деторождения. Нужно учитывать, что желание иметь детей тесно связано с возможностью пережить себя в какой-то роли, реализоваться, с помощью ребенка прожить собственную жизнь в ее улучшенном варианте. Мощного исходного биологического императива к рождению «детенышей», как в природе, у человека нет;

- посылы из родительской семьи: например, что дети - это очень тяжело, сложно, неприятно…Эмоционально насыщенные истории о том, что из-за деторождения кто-то умер, тяжело заболел, развелся. Закономерно, что такой мужчина не захочет детей;

- определенная внутренняя «расщепленность» в восприятии женщины: роли любовницы и матери принципиально несовместимы у таких мужчин. Поэтому речь о детях и не идет.

Что можно посоветовать супруге? Принимать решение, конечно, ей. Нет какого-то магического рецепта для того, чтобы мужчина внезапно превратился в чадолюбивого, заботливого отца. Очевидно, что желательно посетить семейного психотерапевта, чтобы разобраться с истинными причинами происходящего. Семейные терапевты в подобной ситуации предлагают следующее упражнение. Женщина может представить себя через десять лет в двух вариантах. В первом случае, когда она с мужем и без детей. И в другом, когда она без партнера, но с ребенком. И почувствовать, что больше пугает, а что привлекает, что, соответственно, поможет определиться.

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