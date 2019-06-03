Конфликт из-за качелей в Полоцке: «Мы за свой счет обустроили детскую площадку, а ее грозят разломать или обмазать фекалиями»

Жители трех домов по улице Мариненко в Полоцке скинулись на качели и песочницу и оборудовали у себя во дворе детскую площадку. Там уютно, свежепокрашено и ярко. Но недавно эта площадка оказалась в центре скандала. По информации сообщества 2gorodaby, качели и карусели запирают от тех детей, чьи родители не сдали деньги на обустройство игровой зоны.

«Не все имели возможность сдать по 30 рублей. Площадку обустроили: горка, качели и песочница... иии... те, кто сдал деньги - повесили на качели замок, что бы ребенок той семьи, которая не сдала деньги не дай бог не покатался. На песочницу замок не повесишь - поэтому с этим всё обстояло иначе: приходишь играть в песочницу с ребенком, тут же нарисовывается какая-нибудь особь, которая говорит: «вот сдадите 30 рублей» и тогда будете играть тут», - так описывает ситуацию паблик. На фото действительно качели, запертые на цепочку с замком.

Жители двух городов - Полоцка и Новополоцка - возмутились. «Как может взрослая тетка не пустить ребенка на качели?», «Так может теперь в детский садик или школу не пускать детей, у кого родители не смогли скинуться на шторы или еще что?», «Поражаюсь человеческой жадности и бездушности!», «Как можно быть такими жмотами?». Комментаторы в выражениях не стесняются. «Комсомолка» попыталась разобраться, что происходит.

- Мы действительно обустроили площадку за свой счет. Деньги сдали 35 семей, мы собирали их с прошлого августа. Кто не мог сдать сразу 30 рублей, сдавали за несколько раз. Некоторые дали меньше, некоторые больше, - рассказывает Наталья Кучко. Именно она вначале ходила по инстанциям с просьбами сделать во дворе детскую площадку, а когда все оказалось бесполезным, с маленьким ребенком на руках организовывала соседей, расклеивала объявления, собирала деньги.

За осень и зиму жильцы собрали 1 100 рублей. Этого хватило на горку, двойные качели и карусель. Устанавливали это все жильцы тоже сами.

Жители двора сами установили качели-карусели. Фото: Наталья КУЧКО.

- Из ЖКХ пришли, посмотрели, сказали, мол, сами ставьте, мужики же у вас есть. Качели воткнули в песок и ушли. Если бы мы оставили их так, на следующий день у детей уже травмы были бы. Так наши папы два дня с 10 до 18 копали, цементировали эти качели, - вспоминает Наталья. - Когда установили, к нам из других дворов приходили, спрашивали: «У вас тут что, внучка депутата живет, что такую красоту поставили?». Мы рассказали, как деньги собирали. Некоторые говорили: «Мы тоже хотим поучаствовать, кому денежку принести?».

На третий день на площадку пришла компания подростков и отломала руль от карусели.

- Они были такие большие, пьянющие, страшно подойти, - вспоминает Наталья.

На третий день кто-то отломал от карусели руль. После этого на них стали вешать антивандальные цепочки. Фото: Наталья КУЧКО.

Карусель починили, но после этого случая и качели, и карусели от вандалов по вечерам стали запирать на цепочки. Одна из мам взяла эту миссию на себя и по вечерам, часов в девять-десять, качели запирает, а утром цепочки снимает.

- Почему кто-то решил, что качели запирают от детей, чьи родители не скидывались, я не знаю. Может быть, какого-то ребенка в первые дни попросили уйти с площадки, потому что там еще не застыл цемент, а родители по-своему это истолковали? На площадку приходят играть все, никто никого не прогоняет. Абсурд какой-то, - едва сдерживает слезы Наталья. - В сети уже предлагают нашу площадку разломать, сжечь или обмазать фекалиями! Обидно, столько сил и средств потратили, и что же - все зря?

Женщина, которая в сети утверждала, что ее ребенка прогнали с площадки, комментировать ситуацию не стала. А на площадке скоро появятся еще одни качели-«лодочка». Их жильцы тоже купили на собранные деньги.