2019-06-03T21:39:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Друг погибшего в США белоруса: «Недавно Саша сделал предложение девушке»

«Комсомолка» поговорила с другом Александра Гусева, который стал одной из 12 жертв во время массовой стрельбы в Вирджинии-Бич
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Александр (справа) и Константин постоянно общались, несмотря на то, что жили в разных странах.Александр (справа) и Константин постоянно общались, несмотря на то, что жили в разных странах.Фото: из личного архива
Изменить размер текста:

35-летний уроженец Могилева Александр Гусев - один из жертв бойни в американском городе Вирджиния-Бич. Его друзья отзываются о нем, как о добром, веселом парне.

- Последний раз с Сашей мы общались 24 мая. Говорили о моем отце - недавно была годовщина его смерти. Он выразил ему свою признательность... А пару дней назад мне в полпервого ночи позвонила наша одноклассница и сказала, что Саши больше нет. Мне до сих пор не верится, что это правда, - признается Константин, друг Саши.

С Сашей Константин знаком с трех лет. Молодые люди общались постоянно.

- Мы вместе ходили в детский садик, потом учились в одном классе и вместе в университете. После 2 курса он поехал на лето в Америку по студенческой программе. Он так загорелся Штатами, что вернулся сюда и на третьем курсе университета активно изучал английский язык. И в 2003 году он уехал в Штаты и больше в Беларусь не вернулся. В Америке у него был сложный процесс адаптации, но он получил высшее образование и стал госслужащим. В муниципалитете в Вирджинии-Бич он отработал 9 лет.

По словам Константина, в Америке Александр добился всего сам, благодаря своему упорству.

- Он получал достойную зарплату, построил дом, пробил дорогу своему брату-близнецу Леше, который потом тоже переехал со своей семьей в Вирджинию-Бич. А год назад к ним переехала мама. В Могилеве у Саши остался отец - он работает водителем. И очень тяжело переживает потерю сына. Знаю, что Саша настаивал на переезде родителей в Америку. Почему отец не переехал в Америку, я не знаю.

Как говорит Константин, его друг был компанейским, добрым, миролюбивым человеком.

- Саша был миротворцем. Если какие-то конфликты возникали в классе, он старался всех разнять. Сам он никогда не участвовал в конфликтах. В нем была чрезмерная справедливость.

У Александра были большие планы на жизнь.

- Осенью мы собирались в автопутешествие по Штатам... Сейчас я хотел бы поехать туда и посетить могилу Саши. После трагедии мне звонила Сашина девушка. Мы лично не знакомы. Но она рассказала, что недавно он сделал ей предложение. Знаю, что Саша хотел семью.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
«Медведь вернулся!»: Жители деревень рядом с Беловежской пущей и работники Нацпарка нашли следы бурого медведя
Минчанин не явился в марте на военные сборы и получил штраф более $1200
Фура и легковушка столкнулись в Докшицком районе: погибла женщина-водитель, ребенок – в больнице
Трейлер к художественному фильму о Янке Купале взорвал интернет
Смертельное ДТП в Пинском районе: водитель BMW разъезжался со встречкой и сбил велосипедиста
Белорусские электрокары неофициально приняли участие в гонках «Ралли мира»
Для белорусов подешевела охота на зубров: от 800 рублей за сеголетку
На МКАДе сгорела легковушка: Opel Astra врезался в столб
16-летняя девушка на BMW без водительских прав попала в аварию в Столинском районе
Игорь Криушенко о матче с Германией: «Много людей просят билеты достать. На улице желают удачи»
Пистолет,пулемет и ружья: у жителя Орши нашли незаконный арсенал
В пункте пропуска Новая Гута ремонтируют дорогу - движение ограничено
В Браславском районе нашли мертвым прапорщика-пограничника
В Минске на проспекте Независимости маршрутка врезалась в столб
Собака укусила 7-летнюю девочку в гродненском магазине
10-летняя девочка погибла в Житковичском районе в результате ДТП