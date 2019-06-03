Друг погибшего в США белоруса: «Недавно Саша сделал предложение девушке»

35-летний уроженец Могилева Александр Гусев - один из жертв бойни в американском городе Вирджиния-Бич. Его друзья отзываются о нем, как о добром, веселом парне.

- Последний раз с Сашей мы общались 24 мая. Говорили о моем отце - недавно была годовщина его смерти. Он выразил ему свою признательность... А пару дней назад мне в полпервого ночи позвонила наша одноклассница и сказала, что Саши больше нет. Мне до сих пор не верится, что это правда, - признается Константин, друг Саши.

С Сашей Константин знаком с трех лет. Молодые люди общались постоянно.

- Мы вместе ходили в детский садик, потом учились в одном классе и вместе в университете. После 2 курса он поехал на лето в Америку по студенческой программе. Он так загорелся Штатами, что вернулся сюда и на третьем курсе университета активно изучал английский язык. И в 2003 году он уехал в Штаты и больше в Беларусь не вернулся. В Америке у него был сложный процесс адаптации, но он получил высшее образование и стал госслужащим. В муниципалитете в Вирджинии-Бич он отработал 9 лет.

По словам Константина, в Америке Александр добился всего сам, благодаря своему упорству.

- Он получал достойную зарплату, построил дом, пробил дорогу своему брату-близнецу Леше, который потом тоже переехал со своей семьей в Вирджинию-Бич. А год назад к ним переехала мама. В Могилеве у Саши остался отец - он работает водителем. И очень тяжело переживает потерю сына. Знаю, что Саша настаивал на переезде родителей в Америку. Почему отец не переехал в Америку, я не знаю.

Как говорит Константин, его друг был компанейским, добрым, миролюбивым человеком.

- Саша был миротворцем. Если какие-то конфликты возникали в классе, он старался всех разнять. Сам он никогда не участвовал в конфликтах. В нем была чрезмерная справедливость.

У Александра были большие планы на жизнь.

- Осенью мы собирались в автопутешествие по Штатам... Сейчас я хотел бы поехать туда и посетить могилу Саши. После трагедии мне звонила Сашина девушка. Мы лично не знакомы. Но она рассказала, что недавно он сделал ей предложение. Знаю, что Саша хотел семью.