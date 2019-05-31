Выбираем лучший интернет-магазин строительных товаров Беларуси!

«Комсомолка» запускает большой проект о строительстве, чтобы определить лучшую строительную компанию в Беларуси. В разных номинациях за звание лучшей посоревнуются около 300 организаций в этой области.

Так, например, читателям с помощью голосования предстоит определить победителя в номинации «Лучший интернет-магазин строительных товаров». Выбор сложный, ведь сейчас есть уйма сайтов, где в один клик можно купить такие товары.

За право считаться лучшим поборется интернет-магазин стройматериалов fishkaremonta.by. И им есть что предложить клиентам: скидки, доставка на дом, квалифицированный персонал. Заходишь на сайт - глаза разбегаются, такой большой выбор продукции от мировых брендов по очень приятным ценам. А если учесть, что действуют постоянные скидки, ремонт хочется начать уже сегодня! «Фишка ремонта» работает не только с частными клиентами, но и с компаниями. Все вопросы по доставке и оформлению компания берет на себя, так что клиентам останется только заказать товар и получить его у себя на складе или на объекте. И можно начинать пользоваться!

Также в номинации «Лучший интернет-магазин строительных товаров» представлены elitstroy.by, mamont.by, mile.by, oma.by, sdelaysam.by, stroybaza.by.

Голосование продлится до конца ноября 2019 года, а в декабре мы подведем итоги и объявим победителей.