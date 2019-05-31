Какой строительный рынок в Беларуси лучший?

«Комсомолка» продолжает выбирать лучшие строительные организации и предприятия. Мы подобрали десятки номинаций, в которых участвуют около 300 компаний. Самых-самых определят читатели с помощью онлайн-голосования.

Познакомимся с участниками номинации «Лучший строительный рынок». В нем представлены крупнейшие рынки Минска. Один из самых популярных - строительный рынок «Ждановичи». Строительная выставка - это комплекс павильонов в торговом городе «Ждановичи», где в огромном количестве представлены строительные и отделочные материалы, сантехника, инструменты, окна, двери, фурнитура, электротехнические изделия, люстры и многие другие сопутствующие товары. Здесь можно выбрать по своему вкусу и приемлемой цене все для строительства, ремонта, обустройства и дизайна дома. Рядом, на открытой площадке, располагаются магазины с разнообразной мебелью и коврами. Приглашаем за покупками!

Конкуренцию ему составят следующие участники конкурса: центральный строительный рынок «Уручье», строительный рынок «Экспобел» и строительный рынок «Малиновка».

А мы напоминаем, что голосование на сайте продлится до конца ноября 2019 года. А в декабре мы подведем итоги и объявим победителей.