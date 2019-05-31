Выходные в Минске 1 и 2 июня: концерт победительницы «Евровидения» и театр на улице

- В Верхнем городе 1 июня начинается сезон дней культур разных стран. Первый - шведский. На открытии в 14.00 выступит знаменитый в Швеции исполнитель романтических баллад Йенс Лекман, вечером - концерт победительницы «Евровидения 2012» Loreen (нач. в 22.00) и белорусской группы J:Морс (нач. в 20.30). Будет организована работа экодворика (во дворе кафе «Ферзь» с 12.30 до 18.30), можно будет увидеть знаменитые Volvo в непривычном ракурсе (с 11.00 до 20.00 на паркинге на пл. Свободы, 4). На арт-террасе КЗ «Верхний город» с 12.00 до 19.00 - площадка «Познай Швецию» с презентацией учебных программ Шведского института, белорусской папа-школы, мастер-классами. Зону красоты создаст компания Oriflame (возле Ратуши с 12.00 до 18.00). Можно будет и размяться: сыграть во флорбол, настольный хоккей, примерить на себя скандинавскую ходьбу. Карту всех мероприятий дадут в инфопункте праздника.

- Новый театральный проект «Без сцены» открывается 1 июня. С 15.00 до 17.00 на пересечении ул. Комсомольская и Революционная - «Оркестровая сиеста», а потом до 23.00 актеры уличных театров будут представлять свои мини-спектакли. Этот проект долгоиграющий и планируется в теплое время года каждую субботу.

- 1 июня с 14.00 до 19.00 в культурном хабе ОК16 Freemarket Minsk пройдет в рамках фестиваля «Кілямэтр грамадзкай актыўнасьці». Сюда можно принести ненужные вам, но еще востребованные кем-то другим вещи, найти интересную книгу.

- Итальянский экофестиваль Vegan gastro fest 2 июня с 12.00 до 24.00 на лофт-площадке ОК16 (ул. Октябрьская, 16) соберет людей, выбирающих экологическое потребление и здоровый образ жизни, и все это с итальянским акцентом. В программе уикенда по-итальянски - интересные лекции, мастер-классы, экошопинг, детская зона, много еды, танцы, лирика и стихи. Под занавес - вечеринка с участием музыкальных групп.