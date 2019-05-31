Олег Дулуб: «Тоттенхэм» - теневой фаворит финала Лиги чемпионов, но мне больше импонирует «Ливерпуль»

«В Лиге чемпионов большое значение приобретает фактор случайности и везения»

- Какие тренды, тенденции в европейском футболе отметили для себя в этом сезоне?

- Для себя отметил команды, которые за матч длительное время проводят в атаке, действуют на максимальных скоростях, они применяют агрессивный прессинг на поле соперника, у них выстроена игра. В первую очередь речь о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити». Все больше возрастает роль тренера, который, по сути, и менеджер в клубе, влияет не только на игровые процессы.

- Почему эти команды выбились в лидеры?

- Во-первых, Пеп Гвардиола и Юрген Клопп специалисты высочайшего уровня. Во-вторых, у них было время, чтобы построить команды. Если вспомнить, первые их сезоны были не такими яркими и успешными. «Сити» похож на «Барселону»: доминирование, контроль мяча. У «Ливерпуля» была бесшабашная игра в атаке, но они заметно прибавили. Появилась системная игра в позиционной атаке.

- Лиге чемпионов у «Сити» не получается. Чем можно это объяснить? Гвардиола говорил, что для него важнее чемпионат, потому что в плей-офф еврокубков есть фактор случайности.

- Так и есть. Для клубных тренеров во главе угла - победа в чемпионате. Когда примерно равные команды играют в Лиге чемпионов, большое значение приобретает фактор случайности и везения. Вспомните матч «МанСити» - «Тоттенхэм». Если бы не было VAR, дальше прошел бы «Сити». Тогда смотрели в прямом эфире ключевой эпизод в добавленное время: чистый гол, потом повтор - был офсайд. Это и есть человеческий фактор или случайность. И чем выше уровень игры, тем большее значение приобретает этот фактор.

- Это первый сезон Лиги чемпионов с VAR. Ваши впечатления?

- Двоякие. С одной стороны, когда в клубы вкладывают большие деньги, фактор случайности надо свести к нулю. С другой стороны, теряется нерв игры. Как было в той же игре? Забили мяч, игроки «Сити» радуются, потом в дело вступает VAR, и все меняется наоборот.

Олег Дулуб под впечатлением от игры "Ливерпуля".Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- На что обратили внимание в работе тренеров?

- Если рассматривать тактические схемы, то глобальных новшеств нет, как это было раньше, когда появился тренд с ложными крайними защитниками и ложной «девяткой». Если говорить о тенденциях, то большое значение приобретает атакующее звено, которое определят результаты матчей, соответственно, и результат на длинной дистанции всего турнира.

- Чем объясните, что четыре английские команды сыграют в финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов? Это случайность или закономерность?

- Скорее закономерность. В английских клубах собраны лучшие игроки и тренеры со всего мира, там высокая конкуренция. Плюс не будем забывать, что Англия - родина футбола. Это тоже важно.

«Раньше у «Барселоны» была коллективная атакующая игра, сейчас все завязано на Месси»

- «Барселона» в прошлом году в четвертьфинале сначала дома обыграла «Рому» 4:1, а потом проиграла 0:3. В этом сезоне 3:0 и 0:4 с «Ливерпулем». Эрнесто Вальверде наступил на те же грабли?

- Нынешняя «Барселона» и «Барселона» 2009 - 2010 годов - совершенно разные команды. Тогда была поставлена коллективная атакующая игра. Сейчас все завязано на одном игроке - Месси. Если его удается нейтрализовать, удачно сыграть в атаке, то ход матчей можно развернуть в свою пользу. Взять первый матч: «Ливерпуль» не заслуживал поражения 0:3 в Барселоне, но индивидуальное мастерство Месси определило такой результат.

- В плей-офф были невероятные камбэки: «Ювентус» - «Атлетико», «Ливерпуль» - «Барселона», «Тоттенхэм» - «Аякс», «Манчестер Юнайтед» - ПСЖ. Принято считать, что в 90% случаев в отдельно взятом матче команда, которая забивает первой, побеждает. А тут в двухматчевых противостояниях догоняющим как будто психологически проще.

- Тут ряд факторов. Многие матчи с камбэками были как качели. «Ливерпуль» в ответной игре с «Барселоной» мог пропустить в начале и все бы закончилось. Мы возвращаемся к роли тренера. Клопп мотивировал своих игроков. В интервью он рассказывал, как обращался к команде: «Все говорят, что это невозможно, я говорю, что возможно». Это спорт высочайшего уровня, много определяет психология.

- Поражение «Аякса» можно так же объяснить? Одно дело обыгрывать «Реал», когда этого никто не ждет, другое дело оказаться в шаге от финала - коленки затряслись.

- Думаю, да. Вести два ноль и пропустить трижды за второй тайм… Видимо, в перерыве уже видели себя в финале. Но и тут фактор везения. «Тоттенхэму» повезло в матче с «Сити». Часто такие команды доходят минимум до финала. На мой взгляд, «Тоттенхэм» - теневой фаворит финала.

- Почему?

- Похожие сюжеты часто случались на чемпионатах мира, в Лиге чемпионов. В 1982 году сборная Италии с трудом вышла из группы, с трудом обыграла аргентинцев и бразильцев, в полуфинале вышла на поляков и в финале обыграла ФРГ. Подобная история была у сборной Греции на чемпионате Европы в 2004 году. Что было у «шпор»? Фактически проигранный матч с «Сити», но чудесное спасение в концовке. То же самое в игре с «Аяксом». Но по игре мне больше импонирует «Ливерпуль».

- У Клоппа было поражение в финале Лиги чемпионов с «Дортмундом», с «Ливерпулем», еще в Лиге Европы, в Кубке Англии.

- Когда-то все бывает в первый раз. Есть пример из Беларуси: Павел Рыбак пять раз в финалах проиграл и вот недавно наконец-то выиграл Кубок Беларуси. Надеюсь, «Ливерпуль» выиграет.

- Какую по содержанию ожидаете игру?

- Финал - отдельная игра, в ней своя жизнь. Кто в ней лучше себя проявит, тот и получит кубок. Хотелось бы, чтобы был яркий футбол и после финала мы сказали, что есть заслуженный победитель. «Ливерпуль» может выиграть благодаря качеству игры, «Тоттенхэм» - благодаря упорству, тактической выучке, везению. Команды достойны друг друга.

- Многие симпатизируют «Тоттенхэму», потому что клуб за год не делал трансферы.

- Самое главное, что у тренера есть доверие руководства, уважение команды. Почеттино работает пять лет, он выстроил игру, и это не могло не дать результат.

- С какими мыслями и эмоциями следили за развязкой чемпионата Англии?

- Это был уникальный чемпионат. Следил с большим удовольствием. Очень жаль «Ливерпуль»: проиграв всего один матч за чемпионат, остались на втором месте.

В Англии «Ливерпуль» за сезон проиграл один раз, но остался без титула

Выиграй тогда в январе «Ливерпуль» у «Сити», то чемпионская гонка закончилась бы досрочно. А после победы «горожане» из зайца, припертого к стенке, превратились во льва. Важную роль сыграли слова Гвардиолы, когда он говорил, мол, все, мы проиграли чемпионат. Не думаю, что он так на самом деле считал, эта фраза предназначалась для игроков «Ливерпуля», чтобы их расслабить. И они расслабились, без этого ликвидировать отрыв в 7 очков было бы сложно.

О БАТЭ Олег Дулуб сейчас предпочитает не говорить.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Прыгожы» - так хочется сказать про этот «Ливерпуль»

- Обе команды почти не теряли очки. Отмечали, как они вскрывали эшелонированную оборону?

- Два варианта: быстрая вертикальная атака. Если она не удается: системная позиционная атака. По принципу преодоления обороны «Ливерпуль» и «МанСити» похожи. Порой за атаку они делал по 30 передач. За год «Ливерпуль» сильно изменился, видно, как Клопп поработал летом: команда стала хорошо действовать не только при быстрых вертикальных атаках, но и при позиционных атаках. Этот «Ливерпуль» прекрасен, еще просится белорусское слово - «прыгожы».

- Чем объясните феноменальные успехи Гвардиолы в чемпионатах разных стран (Испания, Германия, Англия)?

- Он был сильным игроком середины поля. Многие сильные тренеры играли именно в центре поля, они вели игру и хорошо ее понимают. Большую роль в формировании Гвардиолы как тренера сыграл Йохан Кройф. И когда Гвардиола начинал тренерскую работу в «Барселоне», его команда была похожа на «Барселону» Кройфа 1994 года, ту Команду мечты. Гвардиола ставит системную игру в атаке. Кроме импровизации игроков система предполагает определенные принципы. И Пеп не отходит от своего стиля, где бы ни работал, умело адаптирует свои подходы к разным командам.

- Еще он играл в Италии, где многое внимания уделяют тактике.

- Конечно. Но там в большей мере тактика связана с действиями в обороне. Если вспомнить, то «Барселона» 2009 - 2011 была очень хорошо организована в обороне. То же касается и «Баварии», и «Сити». Деталей очень много: и тактика мелкого фола, и прессинг в первые шесть секунд после потери мяча. Большую роль оказало и влияние Марсело Бьелсы, они много общались. Гвардиола хорошо впитывает все новое.

- Что бы ответили тем, кто говорит: «С таким составом и я выиграл бы чемпионат»?

- Это полная чушь. В чемпионате Англии половина команд достойная стать чемпионом, там собраны лучшие игроки со всего мира, работают лучшие тренеры. Гвардиола становился чемпионом в Испании, хотя параллельно шел «Реал» с Моуринью. В «Баварии», может, было чуть легче. Но в Англии «Сити» - чемпион два года подряд, в этом сезоне отыграли отставание в 7 очков. Да, состав роскошный, но такими игроками надо уметь управлять, доносить свои идеи, требовать.

И опять-таки важно доверие тренера. Показателен пример «Баварии» этого сезона. Пришел Ковач, звездам не понравились его методы и требовательность, они стали возмущаться. Что сказал клуб? Если кто-то даже из звезд не доволен, то в конце года уйдет. Так показали, что доверяют тренеру. И в итоге все сложилось: чемпионство и кубок. А могли начать шарахаться, сомневаться, и я не уверен, что в таком случае все закончилось бы чемпионством.

- Одной из главных новостей лета стал переход Криштиану Роналду в «Ювентус». Есть мнение, что осторожный Аллегри получил в состав агрессивного игрока, но не смог за сезон оптимально его вписать в схему с имеющимися игроками.

- Я бы так не сказал. Они снова стали чемпионами. А Лига чемпионов - это другая история.

- «Ювентус» непривычно много стал играть навесами (второй показатель в Серия А, в прошлом году был 16-й). В этом сезоне Серии А забитые и пропущенные мячи - 70-30, в прошлом - 86 - 24. И «Юве» стал очень часто исполнять навесы: в Серии А этого сезона второй показатель в игре, год назад был 16-й. Как будто упростили игру.

- Не думаю, что упростили. В любой игре задача тренера - максимально использовать сильные стороны игроков. «Ювентус» стал играть флангами, Роналду хорошо играет головой, естественно, Аллегри использовал это сильное качество нападающего.

Брестское "Динамо", на взгляд Олега Дулуба, один из главных претендентов на чемпионский титул в чемпионате Беларуси 2019 года.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

«Милевский вокруг себя организовывает команду. В других командах такого игрока нет»

- В чемпионате Беларуси лидирует брестское «Динамо», «Шахтер» выиграл кубок. Смотрели матчи?

- На мой взгляд, все заслуженно. «Шахтер» хорошо смотрится по весне, по уровню подготовки это одна из лучших команд. Брест по подбору исполнителей - это команда номер один. Их лидерство закономерно.

- Учитывая, что Бресту не предстоит играть в еврокубках, можно их назвать фаворитом чемпионской гонки?

- Думаю, да. И в период трансферного окна он может усилиться, учитывая слухи о возможном переходе Фамейе в «Астану». Взамен они могут подписать нападающего, который будет превосходить Фамейе. И у них есть фактор Милевского. Это игрок, который вокруг себя организует команду. В других командах такого игрока нет. Готов ли Милевский весь сезон терпеть, чтобы стать чемпионом - это вопрос к Артему.

- Порой говорят, что Милевский оказывает деструктивное влияние на команду, мол, есть неспортивные моменты…

- Не знаю, я не в Бресте :). Сложно об этом судить.

- А БАТЭ? По опыту предыдущих сезонов: если кто-то по дистанции и обходил борисовчан, все равно на финише они накатывали и становились первыми.

- Говорить о БАТЭ нет желания: ни комментировать, ни подсказывать.

- В минском «Динамо» перестановки. Генеральным директором стал Андрей Толмач, спортивным директором может стать Юрий Поклад. С обоими вы хорошо знакомы. Среди возможных кандидатов на тренерский пост называется ваша фамилия.

- Скажу одно: у меня контракт с «Атырау», и я его отработаю до конца.

- Контракт до конца сезона?

- Да. Мне нравится проект, новый вызов, новые трудности.