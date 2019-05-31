2019-05-31T12:01:11+03:00
Общество
КП Беларусь

«Нужна разделительная погранполоса»

Пожар на Ольманских болотах в Столинском районе тушили пять дней
Ирина КОЗЛИК
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В апреле на Ольманских болотах случился крупный пожар, который тушили пять дней. Фото: belta.by / Вадим ЯКУБЕНОКВ апреле на Ольманских болотах случился крупный пожар, который тушили пять дней. Фото: belta.by / Вадим ЯКУБЕНОК
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Из-за сухой погоды в апреле на Ольманских болотах в Столинском районе Брестской области случился крупный пожар, который тушили пять дней.

Пострадало около 400 гектаров. Возгорание на болотах было зафиксировано на территории Вильемского лесничества. Пожар на болотах тушили не только спасатели, авиация МЧС, но и сотрудники трех лесхозов - Полесского, Столинского и Лунинецкого.

- В этом году прошли крупные пожары, которые пришли к нам из Украины. Уничтожены гектары. Может, нужна региональная программа по защите Ольманских болот, которая смогла бы обезопасить ландшафты Припятского Полесья? - поинтересовался член Совета Республики Виктор Амбражейчик.

- Да, пострадали наши уникальные болота. Причина пришла не со стороны Беларуси. Есть надежда, что та разделительная полоса, которая выполняет функцию для сил погранслужбы, поможет и для защиты наших лесов, - ответил вице-премьер Владимир Дворник.

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