Типичный белорусский ребенок: мальчик 7 - 14 лет, родился в семье вторым

К Международному дню защиты детей, который мы будем отмечать 1 июня, Белстат подготовил специальное исследование.

Итак, на 1 января 2019 года в Беларуси было 1 млн 868 тысяч детей в возрасте до 18 лет. Получается, каждый пятый житель страны еще не достиг совершеннолетия! По возрасту картина такая: 42,5% детей младше 6 лет, 43,3% - от 7 до 14 лет, и 14,2% детей находятся в возрасте от 15 до 17 лет.

В прошлом году родилось 94 тысяч детей, из них 1042 двойни и 13 троен. Мальчиков каждый год рождается чуть больше, чем девочек, в 2018 году соотношение было такое: 48 тысяч против 46. Правда, годам к 35 это соотношение выравнивается, а к 65 женщин становится уже в два раза больше, чем мужчин.

Большинство новорожденных в прошлом году были не первыми детьми в семье: 39,4% малышей родились вторыми, чуть меньше (39,2%) - были первенцами, еще 15,4% родились третьими, а 6% - четвертыми и более. К слову, количество детей, которые родились третьими и далее, за последние четыре года выросло больше чем на треть. Власти связывают это с введением программы семейного капитала, которая действует у нас как раз с 1 января 2015-го.

Среднее образование в начале прошлого учебного года получало 1 млн 10 тысяч 400 человек, причем 116,5 тысячи детей занималось в детских школах искусств, 152 тысячи человек училось в гимназиях и 7,4 тысяч - в лицеях. В ясли и детсады ходило 435 тысяч детей.

Количество детей-сирот в стране постепенно уменьшатся, в среднем - примерно на 1,3 тысячи в год. На начало года в семьях воспитывалось 14,9 тысячи детей-сирот, еще 3,2 тысячи - в интернатах. За весь прошлый год новых родителей обрели 557 мальчиков и девочек, из них 118 малышей усыновили иностранцы.

КСТАТИ

Беларусь относится к странам с низким уровнем младенческой и детской смертности, в 2018 году этот показатель был 2,5 на 1 тысячу родившихся младенцев, а возрасте до 5 лет - чуть выше, умерло 3,4 ребенка из 1 тысячи.