Ступеньки, бордюры, количество дверей. В Минске впервые озвучили маршрут для незрячих людей

Озвученный маршрут поможет незрячим и слабовидящим людям ориентироваться в городе. Сама система «Крокі на гукі» - это бесплатное мобильное приложение BuzzPoint и информатор, который издает звуковой сигнал. В приложении озвучивается окружающий ландшафт, в котором находится человек. Можно узнать о ступеньках, бордюрах, количестве дверей. Подсказки дает звуковой информатор, который активизируется через мобильное приложение для незрячих. Сам информатор - располагается на каком-либо объекте, и когда именно его выбираешь в списке в приложении он издает звуковой сигнал и дает незрячему ориентир.

Маршрут проходит от улицы Амураторская, 7 (здание Центрального правления ОО «БелТИЗ» и ОО «Паралимпийский комитет Республики Беларусь»), по улице Танка. На нем отмечены банк, отделение почты, аптека, пекарня и другие. Далее маршрут продолжается до ТЦ «Корона» на Кальварийской.

При построении маршрутов и выборе точек ориентирования было проанализировано множество факторов. Основными из них стали востребованность и актуальность мест передвижения, а также наличие объектов, обозначение которых звуковыми информаторами является крайне важным для незрячего человека.

Как работает система

1.BuzzPoint устанавливается на мобильный телефон. (Вся информация в смартфоне незрячего человека озвучивается благодаря специализированным программам.

2.За 50 метров до информатора мобильный телефон подает сигнал о том, что человек находится в зоне действия системы. Приложение BuzzPoint соединяется с информатором через Bluetooth.

3.Приложение показывает список доступных точек, оснащенных информаторами.

4.В «Дополнительной информации» можно узнать больше об объекте и окружающем ландшафте, особенностях расположения: ступеньки, бордюры, количество дверей и многое другое.

5.Активизировав на мобильном телефоне необходимый объект, вы услышите звук информатора и определите правильность направления движения.

Проект с озвученными маршрутами для людей с инвалидностью по зрению стал продолжением масштабного Турнира по интуитивному футболу Volkswagen Cup для незрячих и слабовидящих футболистов, который прошел в прошлом году по инициативе автомобильного бренда.