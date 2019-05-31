Футбольный матч года: в Мадриде ждут битву английских клубов

Две английские команды на 70-тысячном стадионе - это значит, что бескомпромиссная борьба и зрелище будут обеспечены как на поле, так и на стадионе. Обе команды получили по 17 тысяч билетов. Феерия матча будет ощущаться и в Беларуси, ведь тысячи футбольных фанатов соберутся у экранов в барах и ресторанах, не говоря уже о тех, кто будет взрывать ночную тишину в своих домах.

«Ливерпуль» отправился в Мадрид за своим шестым Кубком чемпионов. Последний раз мерсисайдцы выиграли титул в 2005-м, победив по пенальти «Милан». Но два следующих финала мерсисайдцы проиграли: в 2007-м - «Милану» (1:2) и в 2018-м - «Реалу» (1:3). Это второй подряд решающий матч английского гранда.

А вот лондонский «Тоттенхэм» впервые сыграет в финале Лиги чемпионов. Более того, он лишь раз выступал в полуфинале - в 1962-м и в четвертьфинале - в 2011-м.

Олег Дулуб: «Тоттенхэм» - теневой фаворит финала Лиги чемпионов, но мне больше импонирует «Ливерпуль»

Обе команды в полуфиналах вытащили, казалось, безнадежные матчи. «Ливерпуль» выиграл у «Барселоны» 4:0, уступив в первом матче 0:3. А «Тоттенхэм», потерпев поражение дома 0:1, на последних секундах вырвал победу в Амстердаме у «Аякса» 3:2.

Нет сомнений, что нас ждет битва. Не насмерть, конечно. Все-таки футбол больше объединяет. Вот, например, что рассказал Лукас Моура из «Тоттенхэма».

- Я поздравил бразильских ребят из «Ливерпуля», потому что четыре игрока нашей страны в финале - это здорово. Общаюсь с Алисоном и Фабиньо, рад за них. Но я переписывался с ними, потому что мне нужны билеты на финал. Много билетов! Хочу привезти семью, друзей из Бразилии, а также всех важных для меня людей. Мне нужно 40 билетов, а есть только 24. Но в «Ливерпуле» у них такое же распределение, как и у нас, поэтому они не могли помочь, - сказал Моура Daily Mail.