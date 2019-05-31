Приговор академику Белецкому Верховный суд оставил в силе

Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу академика Александра Белецкого. За решеткой оказался известный врач. В 29 лет он стал кандидатом наук, в 40 профессором, затем членом-корреспондентом НАН Беларуси, академиком, лауреатом Госпремии.

В феврале Минский городской суд признал 61-летнего бывшего директора РНПЦ травматологии и ортопедии виновным в получении взяток. Известного медика приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. На мужчину надели наручники в зале суда. В своем последнем слове Белецкий признал вину в том, что брал деньги, считая это за подарки, и заявил, что проявил слабость, не возвратив их. Тогда академик просил не лишать его работы.

На судебном заседании обвиняемого не было. Но пришли его близкие, в том числе супруга медика.

Судья зачитал апелляционную жалобу Александра Белецкого. Медик просил приговор отменить. Он указал, что ни одна из полученных им денежных сумм не являлась взяткой, поскольку деньги вручались как подарки.

Приговор академику Белецкому Верховный суд оставил без измененийФото: Павел МАРТИНЧИК

Об отмене приговора просила и его защитник Мария Северин. Приговор она считает незаконным и необоснованным, а вину ее подзащитного недоказанной. По словам адвоката, с Ранчинским (бизнесменом, взяткодателем. - Ред.) у Белецкого сложились приятельские отношения - мужчины поздравляли друг друга с праздниками.

- В один из дней Ранчинский приносит в кабинет Белецкого для чего-то школьный альбом своей супруги и показывает его, подтверждая то, что непросто у них отношения делового характера в связи с тем, что он занимает должность директора в РНПЦ. Вот этот факт, по-моему мнению, свидетельствует о близких, приятельских отношениях. И сам Ранчинский в судебном заседании говорит, что мы обсуждали бытовые сплетни. Никогда не говорили о продлении либо расторжении договора, никогда не говорили о дальнейшем сотрудничестве. Всегда общение, разговоры сводились исключительно к вопросам бытового характера (...), - говорит Северин. - Из характера их взаимоотношений нет ничего странного, что Ранчинский передавал деньги Белецкому, приурочивая это к Новому году и Дню медика. Белецкий имел право воспринимать это исключительно как подарки.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела апелляционную жалобу академика Белецкого и оставила приговор Мингорсуда без изменений.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Адвокат отмечает, что фирма Ранчинского, которая занималась ремонтом и обслуживанием медоборудования, была монополистом на рынке оказания услуг.

Еще один защитник Белецкого, адвокат Сергей Буякевич, тоже считает, что приговор в отношении Белецкого является небоснованным и подлежит отмене. Он также отметил многочисленные заслуги врача.

- Высокий суд прошу обратить внимание, что такой человек никоим образом не мог совершить преступление, которое ему инкриминируется.

По словам прокурора, позиция прокуратуры остается неизменной.

После перерыва судебная коллегия огласила решение: приговор, вынесенный Минским городским судом, оставить без изменения, а поданные апелляционные жалобы без удовлетворения.

Судья также сказал, что родственники Белецкого могут получить с ним свидание.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Судья также сказал, что родственники Белецкого могут получить с ним свидание.

- О чем говорить? - говорит супруга академика, выйдя из зала суда.

- Ищите, у кого лечиться будете, - сказал журналистам друг врача.

В своем последнем слове в Мингорсуде Белецкий рассказывал, что отдал медицине много лет.

- Всю свою рабочую, сознательную деятельность я посвятил лечению и диагностике самой тяжелой патологии, которая существует в травматологии и ортопедии, это детская ортопедия. А именно лечение и профилактика врожденных заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей.

КСТАТИ

Экс-главврача 9-й больницы приговорили к 5 годам

На прошлой неделе был вынесен приговор бывшему главврачу 9-й больницы Валерию Кушниренко. Медик признан виновным по ч. 2 статьи 430 УК РБ ("Получение взятки"). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

Отбывать наказание Кушниренко будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества. Он также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Напомним, масштабное "дело медиков" началось в прошлом году. Кто-то из медиков уже осужден и приговорен к разным срокам.

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