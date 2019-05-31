А вы за кого болеете - за «Тоттенхэм» или за «Ливерпуль»?

Футбольный матч года: в Мадриде ждут битву английских клубов

ЗА «ТОТТЕНХЭМ»

Именно «шпоры» сделали этот розыгрыш незабываемым

В спорте нет ничего приятнее поражения фаворита: когда их бьют, мы получаем кайф. А какой кайф можно получить от победы супертитулованного «Ливерпуля», за который болеют почти все?! А эти букмекерские прогнозы, отдающие ему двукратное преимущество?

Нет, только победа «Тоттенхэма» доставит мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Еще большее, чем когда они чудом вышли из группы, и еще большим чудом обыграли «Манчестер Сити» и «Аякс».

Тренер «шпор» Маурисио Почеттино говорит об этом же:

- Футбол, который мы все так любим, рожден из эмоций и страсти. Футбол вдохновляет нас и восторгает. Игроки в профессиональном клубе все талантливы, это данность. Главное - чувствовать вдохновение от того, что ты любишь, и внутренний драйв, который толкает тебя. Это помогает наслаждаться тем, что мы делаем каждый день.

Если «Ливер» в этом розыгрыше Лиги чемпионов - это рок-н-рол, то «Тоттенхэм» - джаз, точнее джем-сейшн, где есть команда, но каждый может удивить импровизацией. Как Лукас Моура в матче с «Аяксом». Многие ценят и тактические ходы Почеттино, и ювелирные передачи Эриксена, и голевое чутье Кейна, и тонкую игру Алли… Но им нужен титул. Чего они добились? Что покажут как трофей? Места в призовой тройке английской Премьер-лиги на полку в музе клуба не поставишь. А что у клуба есть вообще за всю историю? Две победы в чемпионате, последняя в 1961-м, три второсортных еврокубка, последний - УЕФА - в 1984-м.

И это притом что за «шпор» в свое время играли такие звезды, как Гарри Линекер, Пол Гаскойн, Юрген Клинсманн, Тедди Шерингем…

И поэтому все, кто в теме, балдеют от фразы из фильма «Залечь на дно в Брюгге»: «Говном ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм», - сказал герой Колина Фаррелла.

«Тоттенхэм» провел сезон нестабильно, чередуя поражения от аутсайдеров в английском чемпионате с яркими победами в Европе. Да, «шпоры» уступили дважды «Ливерпулю» (с одинаковым счетом 1:2 дома и в гостях). Но! Финал лиги - это лишь один матч, и если «Тоттенхэм» выдаст в нем свой лучший футбол, то выиграет.

- Я выйду на финал с «Ливерпулем» с чувством, что, возможно, такой шанс мне больше не представится, и покажу, что хочу победы больше, чем кто-либо другой, - сказал бельгийский защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд.

- Мы не сдадимся. Мы мечтаем, что будем стоять с трофеем. Вот что мы сейчас себе представляем, - поддержал его Эрикесен.

Это был уникальный розыгрыш Лиги чемпионов, и наибольшая в этом заслуга «Тоттенхэма». Судьба должна наградить его кубком.

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ.

ЗА «ЛИВЕРПУЛЬ»

Они показывают самый зрелищный футбол

Юрген Клопп и «Ливерпуль» - идеальная пара. Тренеру скоро 52 года, но про него хочется сказать: рубаха-парень, который даже во время рядовых матчей так переживает у бровки, что выжигает искры. Клуб с богатой историей, которую писали легенды, не может не вызывать симпатии. Но самое главное, что стиль нынешнего «Ливерпуля» берет за душу: смелая атакующая игра, помноженная на харизму футболистов. Образно говоря, каждые две минуты за какое-нибудь действие хочется ставить лайк, будь то сейв вратаря, гол, умный пас, финт.

Вы же знали, что Садьо Мане родился в огромной семье (10 человек)? Когда ему было 15 лет, дядя уговорил родственников отвезти Садьо в Дакар, где есть футбольная школа. Так в рваных бутсах Мане начал путь к вершинам, сменил поля с рисом и арахисом на футбольный газон. Уже в Ливерпуле в мечети он встретил приятеля из Ганы и тут же предложил пойти в чайную. Тот ответил, что еще работает - надо помыть туалеты. Что сделал Мане? Стал мыть туалеты вместе с ним. В своей деревне он построили футбольную школу, потому что раньше кроме плантаций там ничего не было.

Сейчас Вирджила ван Дейка знают как самого дорогого защитника в мире (переход из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 84,7 млн евро). И эти деньги он отрабатывает. Но мало кто знает, что в 20 лет его карьера была под угрозой: он заболел, все, в том числе врачи, думали, что это грипп. Лучше не представлять, что было бы, если бы не приехала мама Вирджила. Она поняла что к чему и отвезла сына в другую больницу. Реальность была суровой: аппендицит, перитонит, почечная инфекция. Из крепыша ван Дейк превратился в щуплого паренька. Позже он рассказывал: помню, как из меня торчали трубки, и я написал что-то вроде завещания. Обсуждали худшие сценарии, но Вирджил победил и пошел вперед.

Подобные истории можно рассказать про каждого игрока: Робертсон, Салах, Фирмино, Аллисон, Милнер… Вместе они показывают фантастический футбол, за них хочется болеть. В этом сезоне они уже пережили драму, упустив из рук чемпионский титул при всего одном поражении в 38 играх. И не факт, что в финале ЛЧ будет компенсация - может случиться все что угодно. Ведь никто не дает кубки по совокупности заслуг и впечатлений (самое свежее - героический камбэк с «Барселоной»). Клопп проиграл шесть финалов подряд, в том числе три с «Ливерпулем» (ЛЧ, ЛЕ, Кубок английской лиги). Клопп уже все всем доказал, и все знают, какой он крутой. Но если Юрген снова проиграет, и все это придумал футбольный бог, то сценаристы «Игры престолов» на его фоне просто отдыхают.

Владимир КРИУЛИН.

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