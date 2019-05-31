Minsk Marketing Forum - конференция про продажи и маркетинг

Соорганизатором конференции является digital-агентство Ragoo Creative - организаторы масштабной конференции по продвижению в социальных сетях Social Media Minsk.

Конференция MINSK MARKETING FORUM — это:

- 10 спикеров - профессионалов, которые каждый день решают схожие с вами задачи;

- Более 400 участников, среди которых вы найдете новые знакомства и будущих партнеров;

- 10 часов полезной информации и ответов на вопросы;

- Максимум ценной информации из первых уст;

- Возможность наладить деловые контакты и еще много интересного.

Ключевыми темами конференции станут масштабирование продаж, тренды маркетинга 2019, YouTube как источник трафика и программы лояльности нового поколения.

Лекции спикеров обещают быть насыщенными: опытом поделится Алексей Воронин (IT-предприниматель, основатель LifePay и платформы Steps.one), который расскажет про маркетинг будущего, Владимир Маринович (основатель бизнес-школы «Вверх», эксперт по созданию команд №1 в России), знающий все о том, как создать отдел маркетинга мечты, приводящий продажи.

Среди других крутых спикеров - Ян Сташкевич, сооснователь SMM-агентства №1 в РБ Ragoo Creative (Беларусь), экс-руководитель SMM-отдела в "Трансформатор", Владислав Бермуда, эксперт по кросс маркетингу №1, предприниматель, маркетолог, писатель, Герман Гаврилов, основатель сервиса Roistat, Евгения Роньжина, основатель международного сообщества предпринимателей MyBusiness.Community, Майкл Бородин, Директор по маркетингу Tooligram.

Ценность Minsk Marketing Forum в крутом нетворкинге: здесь соберутся специалисты интернет-маркетинга, SMM, рекламы и организации мероприятий, владельцы бизнеса, журналисты, фрилансеры, блогеры. Знакомьтесь с полезными людьми, партнерьтесь, развивайтесь,находите работу мечты — все это будет 29 июня в пространстве ОК16 (ул. Октябрьская, 16) с 10 часов утра до 19 часов вечера.

Для участников с билетами категории BIG BOSS запланирован фуршет, в котором примут участие спикеры, а также приглашенные гости и члены команды организаторов.

С программой форума и условиями участия можно ознакомиться на сайте