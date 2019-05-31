Александр Лукашенко: Народу было нечего есть, а нас стали учить демократии

- Смею вас заверить: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в нашей родной, братской России, или на Западе, или дальше - в развивающихся странах, - сказал Александр Лукашенко во время встречи с руководителями конституционных судов зарубежных государств. - Нисколько не меньше. Но, может быть, мы пожестче требуем порядка, потому что мы не так богаты, как Россия. Она может допустить ошибку, но огромные богатства помогают эту ошибку быстро исправить.

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…ЦЕНЕ ОШИБОК

«Если у нас образуется где-то дыра, нам нечем ее залатать. Поэтому мы и так называемые реформы продвигаем медленно, шаг за шагом. Идем как по тонкому льду, как по лезвию ножа, чтобы не оступиться, не допустить ошибки: нет денег потом на исправление, да и времени нет. Отстанем - не догоним. Поэтому лучше идти медленно, но идти, не останавливаясь, не поворачивая назад и не уходя в сторону. Вот наша политика, абсолютно жизненная».

…УПРЕКАХ В АВТОРИТАРИЗМЕ

«Я никогда этого не отрицал: действительно, у нас правовая система была выстроена именно таким образом и нацелена на создание и укрепление вертикали власти, потому что после распада Советского Союза мы остались одни, плюс еще с советскими рублями. Нам обещали, что из советской рублевой системы мы не выходим. Потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив. Беларуси оказались должны очень много миллиардов, но мы их не получили. Я клоню к тому, что у нас народу было нечего есть: пустые полки в республике, которая всегда была развита в этом отношении - товаров народного потребления и продуктов питания».

«Основное право человека было покушать и одеться, чем я и занимался».

…НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ

Президент подчеркнул также, что в ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или будут вноситься правки в действующую.

«Очень ускорились процессы. Наша Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим».

…КРИТИКЕ

Президент обратил внимание, что Беларусь часто подвергается критике: мол, в государстве недостаточно развита демократия и не в полной мере соблюдаются права человека.

«Должен заявить вам как бывший парламентарий и причастный к разработке Конституции еще до моей президентской работы: мы тщательнейшим образом изучили конституции всех стран. И я в этом лично принимал участие. Суперноваций в нашей Конституции нет: мы взяли что-то приемлемое для нас из нашего прошлого, но совсем немного, все остальное мы заимствовали». «Мы учились не только у своих соседей, но прежде всего у них, потому что они близки нам по развитию, со многими мы были в одном государстве. Но многое и многое мы заимствовали у оплотов демократии, прежде всего Франции и США».

…РЕФОРМАХ

Президент подчеркнул, что для внедрения любых реформ нужно время.

«В Украине попробовали штурмом взять - что получили? Богатейшая страна в Европе. Они что-то неправильно делают? Все делают правильно. Так или иначе мы все идем по этому пути. И нас тоже кто-то извне подталкивает. Но политики существуют для того, чтобы приспособить все это для своей страны, поэтому главный фактор - это время. Расхождений в политике у нас, сидящих за этим столом, ни у кого нет: ни у Запада, ни у Востока. Кто-то быстрее идет к демократии, кто-то медленнее. Кто-то обжегся на этой демократии, в том числе на Западе. Я часто привожу пример: Германия, страна порядка, достукалась до того, что девчонки в школу боятся ходить в юбках. Это нормально?»

«Я не хотел бы, чтобы в Беларуси подобное происходило (протесты желтых жилетов в Париже. - Ред.). Это во Франции! Всегда продвинутой и спокойной стране. Посмотрите, что творится в США. Я на Мюнхенской конференции однажды сказал: вы, нас критикуя, не забывайте про наш опыт, ибо вам придется в какой-то части вернуться к нему, чтобы сохранить мир и стабильность в своих государствах».

По сообщению БелТА и пресс-службы президента