Эффективное средство от клещей - как защитить своего питомца от блох и клещей

«Ох, лето красное! любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи…» - так писал еще Пушкин. Но в его времена, похоже, такая напасть, как клещи, еще не была столь распространена. Действительно, мы все ждем лета, теплых погожих дней, когда можно вместе с семьей, четвероногим другом погулять в лесу, поле или парке, поваляться на травке, собрать букет полевых цветов. Но во всей этой идиллии есть и ложка дегтя - клещи. Много сказано о том, как уберечься человеку, а вот как защитить собаку от клещей и чем для нее может быть опасна встреча с клещом, мы расспросили ветеринарного врача Веронику АЛИСЕВИЧ. Чтобы разобраться, какие есть средства от клещей для собак и котов, где их купить и какие из них наиболее эффективные и безопасные для питомца.

- Клещи являются переносчиками пироплазмоза, которым чаще всего и болеют собаки. Опасны те клещи, в слюнных железах которых находится бабезий - паразит, который проникает в кровь собаки, быстро размножается и поглощает эритроциты крови. Для животного это заболевание опасно тем, что в крови снижается число красных кровяных телец - главных переносчиков кислорода. Это заболевание лечится, если диагностировано на ранних сроках. И если пироплазмоз не лечить, то собаку можно потерять через пару недель, максимум через месяц. Организм собаки с болезнью сам не справится!

- Получается, что после прогулки в парке, поле или в лесу надо не только себя и детей осматривать на предмет наличия клещей, но и собаку в обязательном порядке тоже?

- Обязательно, все точно так же, как с людьми. Если нашли клеща на собаке - аккуратно извлеките его, для этого закрепите один из подручных инструментов (нитку, пинцет или специальный крючок, который продается в зоомагазинах) у места крепления паразита к коже и выкручивайте клеща аккуратно против часовой стрелки, чтобы не раздавить. Обработайте спиртом место укуса и смотрите за состоянием собаки (инкубационный период, когда могут появиться симптомы заболевания, 14 дней). Если в течение этого времени замечены симптомы заболевания, нужно немедля обратиться к ветеринарному врачу.

- Вероника, а если хозяин не заметил клеща-переносчика, тот насосался крови собаки и отвалился. Как можно понять, что собака больна?

- Общая слабость, высокая температура, отказ от еды, через какое-то время слизистые становятся желтого цвета, а моча темно-коричневой. Это те симптомы, когда надо уже бить во все колокола и спасать собаку. Препараты против пироплазмоза, конечно, существуют, но надо помнить, что лечение будет эффективно, если распознать болезнь на ранней стадии. Но когда паразитов много, это заболевание смертельно опасно. Бабезиоз лечится только специальным препаратом, который вводится при помощи инъекции (достаточно одной), но назначать его и вводить должен ветврач. Для уменьшения интоксикации организма животному назначают капельницы. При отсутствии лечения или неправильно поставленном диагнозе собака, как правило, не выживет. Если же лечение было начато вовремя и было проведено профессиональным ветеринаром, то шансы животного на выздоровление довольно велики.

Если хозяин привел собаку в ветклинику, то мы, чтобы диагностировать пироплазмоз, проводим анализ крови из уха. Но лечение запущенного пироплазмоза - дело долгое и финансово затратное, так что лучше не доводить до болезни, а использовать препараты от клещей, которых сейчас в ветаптеках и зоомагазинах большое разнообразие.

- Как выбрать из множества представленных на рынке средств от клещей наиболее эффективное?

- Препараты от клещей, или акарицидные средства, подбираются не только под собаку, но и под конкретную семью. Например, если в доме есть маленький ребенок, то от ошейника придется отказаться, потому что малыш может его трогать, а потом тянуть руки в рот. Если в доме есть аллергики - придется учитывать, есть ли запах у того или иного препарата. Длинношерстным собакам ошейники бесполезно покупать, для них лучше использовать сочетание капель на холку и спрей. Например, капли «Стронгхолд» и спрей «БАРС» или таблетки «Симпарика» и спрей «БАРС». Не стоит бояться таблеток от клещей. Таблетки «Симпарика» - инновационная разработка американских ученых из компании Zoetis. При правильном подходе они безопасны и надежно защищают от 9 видов иксодовых клещей. Их можно использовать для собак от 8 недель и весом от 1,3 кг. Капли будут малоэффективны для собак, которых часто купают, таким лучше использовать таблетки, так как продолжительность действия 1 таблетки не менее 35 дней. Если собака совсем небольшая, до 1,3 кг, то одним из вариантов защиты от клещей является обработка спреем каждые 5 - 7 дней.

- А как действуют эти препараты, они сразу защищают собаку от опасных клещей?

- Сразу защитит, наверное, только спрей. Остальные же, например, ошейники, таблетки и капли - препараты накопительного действия, то есть, чтобы они реально защитили собаку, придется подождать не менее 3 дней. И это хозяева должны учитывать обязательно. Набирающие популярность ультразвуковые отпугиватели клещей являются альтернативными способами защиты. Нехимические средства имеют диапазон действия 1 - 1,5 метра. Преимущества ультразвуковых отпугивателей - это безопасность, гипоаллергенность, отсутствие запаха и химии.

- А какие все же лучше препараты - отпугивающие клещей или убивающие их? А может, комбинированные?

- Идеально и отпугнуть клеща и убить. Именно поэтому ветеринары советуют использовать одновременно сразу несколько акарицидных средств. Отличный тандем таблетки «Симпарика» и ультразвуковой брелок от клещей Zerabugs или ошейник и спрей. А вот ошейник вместе с каплями на холку мы не рекомендуем, так как это питомец получает двойное воздействие химических средств.

Купив тот или иной препарат, обязательно ознакомьтесь в инструкции с общим действием препарата, порядком применения и эффективностью. Ведь все они имеют свой срок действия - какие-то защитят на 1 - 3 месяца, а какие-то на 1 - 3 недели.

- А опасны ли клещи для кошек, сейчас их массово хозяева берут с собой на дачи?

- Нет, кошки пироплазмозом не болеют, но клещи могут быть опасны для кошек тем, что переносят множество других заболеваний - боррелиоз (болезнь Лайма), гемобартонеллез (инфекционная анемия), но встречается это реже.

Желаю всем владельцем животных сезона без клещей и забот. Защищайте своего питомца правильно и наслаждайтесь прогулками и отдыхом на природе без забот. Купить средства от клещей и получить консультацию по всем видам защиты вы можете в специализированных зоомагазинах, таких как ГиперZOO в Минске, ул. Уборевича, 95 А, 2-й этаж. Это один из самых крупных зоомагазинов в Минске с максимально широким ассортиментом, в том числе ветеринарных препаратов. Плюс магазин ГиперZOO одно из направлений деятельности прямого импортера ветеринарных препаратов в Республику Беларусь - компании ООО «Зоотера Плюс». Также приобрести все виды защиты от паразитов можно в сети магазинов Зоомаркет и у партнеров ООО «Зоотера Плюс».

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