Подводим итоги конкурса «Мой любимый малыш»

Целый месяц на наш сайт kp.by читатели присылали милые снимки малышей. Шло активное голосование и вот настало время подвести итоги. Итак, победители!

Один мальчик и одна девочка определены по результатам интернет-голосования. Наибольшее количество голосов собрал Паша Афанасик. А победительницей среди девочек стала Евгения Украинец. Поздравляем! В подарок детки получают набор качественных гигиенических средств от BELLA BABY HAPPY на целый месяц!

Еще двое победителей определены организаторами конкурса совместно с представителями бренда гигиенических средств для малышей BELLA BABY HAPPY 9-месячная Есения Липницкая и 2-месячный Давид Цеханович также получают набор качественных гигиенических средств от BELLA BABY HAPPY на целый месяц!

Поздравляем победителей!

ГДЕ ЗАБРАТЬ ПРИЗ?

Победители фотоконкурса могут связаться по тел. +375 (17) 294-27-04 для уточнения информации о получении приза.

Получить приз можно будет лично при предъявлении паспорта.

БУДЬ В КУРСЕ!

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - один голос в сутки. За соблюдением этого правила следило жюри. Любое нарушение приравнивалось к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса исключались из общего количества.