2019-06-03T14:52:21+03:00
Общество
КП Беларусь

После войны дед часто давал нам, детям, потрогать осколки, которые навечно остались в его ногах после того боя

Прошло уже много лет со дня окончания Великой Отечественной войны, ушел из жизни главный герой этого повествования, мой дедушка Ермаков Даниил Илларионович. Но память о нем и войне живы по сей день
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Война для моего деда началась в 1941 году на Калинковичском фронте. Он был командиром противотанкового истребительного орудия. О героизме и самоотверженности Даниила Ермакова свидетельствуют многочисленные награды, среди которых есть орден Славы II степени, орден Славы III степени, орден Отечественной войны I ступени, медали «За боевые заслуги» и «За отвагу».

Орден Славы II степени дедушка получил за бой под Ригой. Немцы шли в атаку, на наших солдат надвигались 12 вражеских танков. Пехота, не выдержав мощного натиска фашистов, отступила на вторую линию обороны, чтобы сдержать немцев. Мой дедушка с орудием остался на переднем плане, вел прицельный огонь по танкам противника. Когда началось сражение, он сказал ребятам, которые были с ним, чтобы уходили в окопы: «У вас семьи, дети, я буду один» (в то время у дедушки еще не было семьи). Его слова были приказом, а не просьбой.

Дед подбил несколько танков. Позднее он вспоминал: «Горящий вражеский танк шел прямо на меня, чтобы раздавить орудие. Я понимал, что это конец, но вдруг, не дойдя до меня около 10 метров, он остановился. Из глубины обороны наших солдат поддерживала артиллерия, которая вела огонь по противнику. Танк остановился от выстрела снаряда в гусеницу. Атака в тот день была отбита, а на поле боя пылали подбитые вражеские машины.

Командир Ермаков не помнил, когда его подобрали. Поднявшаяся от снарядов земля присыпала его полуживое тело в траншее. Деда откопали, но он уже ничего не видел и не слышал. С тяжелой контузией и многочисленными осколками в ногах его отправили в госпиталь. Это был последний бой 1945 года, где мой дед проявил мужество и героизм. Потом, уже в мирное время, он часто давал нам, детям, потрогать осколки, которые так и остались в его ногах после того боя. Боя, который принес ему орден Славы II степени. Но награда нашла своего героя не сразу, а лишь в 1999 году. Ее Даниилу Илларионовичу вручили в Костюковичском райвоенкомате Могилевской области.

Дедушкины рассказы о Великой Отечественной войне можно вспоминать вечно. И мне очень хотелось бы, чтобы мои дети знали о наших солдатах, как они старались, сражались за мирное будущее.

Т.В. Харковец, г. Минск.

Мы ждем ваши письма на электронный адрес: pobeda@phkp.by и на почтовый адрес: 220005 Минск, а/я 192, с пометкой «Награда моего деда».

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