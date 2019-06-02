2019-06-02T00:06:59+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и в шестой раз выиграл Лигу чемпионов

Салах стал первым египтянином, который забивал в финале турнира
Владимир КРИУЛИН
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Салах только что забил мяч. Фото: twitter.com/ChampionsLeagueСалах только что забил мяч. Фото: twitter.com/ChampionsLeague
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В Мадриде состоялся финал Лиги чемпионов, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Уже на первой минуте рефери Дамир Скомина назначил пенальти: траекторию движения мяча в штрафной площади прервал Сиссоко. С 11-метровой отметки уверенно пробил Мохамед Салах.

Мохамед Салах реализует пенальти в начале первого тайма. Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Мохамед Салах реализует пенальти в начале первого тайма. Фото: twitter.com/ChampionsLeague

В первом тайме «Ливерпуль» контролировал игру, «Тоттенхэм» лишь несколько раз приблизился в штрафной соперника и дальние удары не таили в себе опасность.

Во втором тайме «Тоттенхэм» смог переместить игру на половину поля соперника, вратарь «красных» Аллисон Бекер работал не покладая рук, несколько раз выручив свою команду. И после серии эпизодов у ворот «Ливерпуля» мерсисайдцы ответили голом – Ориги сделал счет 2:0.

«Ливерпуль» довел дело до победы и в шестой раз стал обладателем главного трофея клубного европейского футбола.

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