2019-06-03T11:54:02+03:00
Общество
КП Беларусь

«Немец дал бабушке порошки и мази и тем самым спас семью»

Дедушка благодарил бабушку, что сберегла детей, а бабушка – бога и судьбу за возвращение отца детям
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Фото: личный архивФото: личный архив
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Когда началась война, мой дедушка, оставив бабушку и 6 детей (младшему было всего полгода) ушел по трудовому призыву. В село вошли немцы. При сильных обстрелах дети бежали в разные стороны, а бабушка с младшим, закрывая его своим телом, – в картофельную борозду. Родственники из соседних сел забрали четверых детей в свои семьи. Но материнское сердце не смогло долго выдержать разлуку, и бабушка отправила мою маму (та, как старшая, осталась с ней) привести детей обратно домой. Как она сказала: «если погибнем, то все вместе – будем батьку ждать».

Со слов бабушки, в войну было очень голодно. Теми крохами еды, которые были, она кормила детей, а сама «была вельмi слабая». Бабушка рассказывала, как однажды в дом зашли немцы (может, поживиться чем-то хотели) и остановились на пороге, увидев детей и их истощенную мать. Один из немцев сказал, чтобы бабушка шла за ним. Он привел ее в свой лазарет и дал порошки и мази. Вспоминая, бабушка говорила, что немец пожалел детей, и тем самым поддержал ее. Самое страшным было, когда голодали дети. Старшему сыну было 10. Он говорил: «Мама, почему, когда хочется есть, то невозможно уснуть?». И потом, в 80-е годы, когда этот же сын умер в 54 года, моя старенькая бабушка, сидя у гроба, беззвучно плакала и просила у мертвого сына прощения за тот военный голод.

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Осенью 1943 года шла битва на Днепровском рубеже, а это было в 45 км от нашего села. Дрожали земля и небо, вылетали стекла в хатах. Уже никто никуда не убегал. Дети сидели по углам, а моя бабушка на коленках молилась перед иконами. Немцы драпнули из села в ночь на 21 ноября. Наутро стояла такая тишина, что мы никак не могли взять в толк, что произошло. А это началась наступательно-освободительная операция Белоруссии. Позже на адрес бабушки пришло письмо из российского Тамбова. Дедушка, узнав из фронтовых сводок об освобождении этой части его родины, просил написать, жива ли семья. Ответ писали все вместе, и было в нем только две фразы: «Мы все живы. Очень ждем тебя».

Дедушка вернулся в 1944 году, и в память о воссоединении семьи они с бабушкой поехали в Брагин и сфотографировались. На этом фото 1944 года – дорогие мои дедушка Адам Дорофеевич и бабушка Надежда Михайловна. А в 1945 году в семье родился сын Иван. Впоследствии он стал офицером Советской Армии. И в 1947 году бабушку за 7 детей наградили орденом «Материнская слава» 3-й степени (не сохранился).

Шли годы, семья стала разживаться, завела 2 коров. Вечерами бабушка доила, а я стояла рядом с литровой банкой, цедилкой. Наливая молоко в банку, бабушка говорила мне, чтобы сегодня я несла ее Насте и Авдотье, завтра – Мане и Ганне, потому что ко мне вернулся хозяин, а моим детям - батька. Так и было – слева направо жили все солдатские вдовы. Так и живут в моей памяти – литровый слоик, цедилка, молоко и заветы моих родных людей, которые с 4-классным образованием и мудростью правильно расставили и мои жизненные приоритеты.

В 1977 году мы сыграли дедушке и бабушке золотую свадьбу. Они прожили вместе 54 года честной и благородной жизни. Дедушка благодарил бабушку, что сберегла детей, а бабушка – бога и судьбу за возвращение отца детям.

Вера Касьянова, г. Гомель.

Мы ждем ваши письма на электронный адрес:pobeda@phkp.by и на почтовый адрес: 220005 Минск, а/я 192, с пометкой «Награда моего деда».

Очень ждем от вас не только истории, но и фотографии!

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