2019-06-03T11:11:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Приглашаем на работу системного администратора

ЗАО "БелКП-ПРЕСС" - редакция интернет-ресурса kp.by, газет "Комсомольская правда" в Белоруссии" и "Ва-банкъ" - приглашает на работу системного администратора
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Чем придется заниматься:

- администрирование ЛВС, доменной инфраструктуры Windows Server 2008 R2/2012R2, администрирование MS SQL Server, 1С Server, Terminal Server, vSphere

- обеспечение сетевой безопасности и резервирования данных, обеспечение доступа в интернет, работы электронной почты,

- администрирование mini-ATC Panasonic, системы видео-наблюдения,

- техническая поддержка пользователей,

- ведение документации и оперативных журналов.

Вы получите реальный опыт в администрировании современной развивающейся инфраструктуры.

Мы ждем, что у вас:

- высшее техническое образование;

- опыт работы по администрированию сети не менее 2 лет;

- хорошее знание принципов работы ЛВС;

- опыт создания, поддержки: инфраструктур под управлением Windows Server 2008 - 2012 (ПК более 100),

- Active Directory, GPO, DNS, DHCP, DFS, Print Server, Terminal server;

- опыт работы с корпоративными антивирусными программами;

- опыт обеспечения безопасности сети (Firewall);

- опыт обслуживания офисной и компьютерной техники (программное и техническое обеспечение); ОС – Windows 7/8/10, Windows Server 2008/ 2012;

- опыт администрирования: 1С 7.7, 1С 8.2, СУБД MS SQL; vSphere

- английский язык (чтение технической документации)

- приветствуется: опыт администрирования мини-АТС (Panasoniс, Asterisk)

- высокий профессионализм, лояльность к пользовательским проблемам и запросам, умение работать в ограниченных временных сроках;

Перспективного специалиста, имеющего опыт не по всем указанным позициям, мы готовы обучать. Но для этого у вас должна быть хорошая теоретическая база и огромное желание работать.

График работы:

- 5-дневная рабочая неделя,

- 1-я неделя: с 8.30 до 17.15;

- 2-я неделя: понедельник с 16.00 до 01.00 (вторник)

вторник с 14.00 до 20.30

среда, четверг, пятница -- с 12.00 до 20.30.

Мы предлагаем:

- работу в стабильной компании и официальное трудоустройство;

- Возможность решать интересные задачи при постоянном развитии IT-инфраструктуры;

- Возможность развивать свои навыки в большом спектре задач;

- по результатам работы - повышение зарплаты в течение года и перспектива перевода на должность ведущего системного администратора к концу 2019;

- слаженную команду профессионалов;

- дружелюбную рабочую атмосферу, творческий коллектив;

- комфортные условия работы в современном офисе в центре (ст. метро "Пл.Победы");

- социальные гарантии.

Для резюме: resume@phkp.by

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