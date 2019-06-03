Приглашаем на работу системного администратора
Чем придется заниматься:
- администрирование ЛВС, доменной инфраструктуры Windows Server 2008 R2/2012R2, администрирование MS SQL Server, 1С Server, Terminal Server, vSphere
- обеспечение сетевой безопасности и резервирования данных, обеспечение доступа в интернет, работы электронной почты,
- администрирование mini-ATC Panasonic, системы видео-наблюдения,
- техническая поддержка пользователей,
- ведение документации и оперативных журналов.
Вы получите реальный опыт в администрировании современной развивающейся инфраструктуры.
Мы ждем, что у вас:
- высшее техническое образование;
- опыт работы по администрированию сети не менее 2 лет;
- хорошее знание принципов работы ЛВС;
- опыт создания, поддержки: инфраструктур под управлением Windows Server 2008 - 2012 (ПК более 100),
- Active Directory, GPO, DNS, DHCP, DFS, Print Server, Terminal server;
- опыт работы с корпоративными антивирусными программами;
- опыт обеспечения безопасности сети (Firewall);
- опыт обслуживания офисной и компьютерной техники (программное и техническое обеспечение); ОС – Windows 7/8/10, Windows Server 2008/ 2012;
- опыт администрирования: 1С 7.7, 1С 8.2, СУБД MS SQL; vSphere
- английский язык (чтение технической документации)
- приветствуется: опыт администрирования мини-АТС (Panasoniс, Asterisk)
- высокий профессионализм, лояльность к пользовательским проблемам и запросам, умение работать в ограниченных временных сроках;
Перспективного специалиста, имеющего опыт не по всем указанным позициям, мы готовы обучать. Но для этого у вас должна быть хорошая теоретическая база и огромное желание работать.
График работы:
- 5-дневная рабочая неделя,
- 1-я неделя: с 8.30 до 17.15;
- 2-я неделя: понедельник с 16.00 до 01.00 (вторник)
вторник с 14.00 до 20.30
среда, четверг, пятница -- с 12.00 до 20.30.
Мы предлагаем:
- работу в стабильной компании и официальное трудоустройство;
- Возможность решать интересные задачи при постоянном развитии IT-инфраструктуры;
- Возможность развивать свои навыки в большом спектре задач;
- по результатам работы - повышение зарплаты в течение года и перспектива перевода на должность ведущего системного администратора к концу 2019;
- слаженную команду профессионалов;
- дружелюбную рабочую атмосферу, творческий коллектив;
- комфортные условия работы в современном офисе в центре (ст. метро "Пл.Победы");
- социальные гарантии.
Для резюме: resume@phkp.by