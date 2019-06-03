Нетребко и Димаш выступят на открытии II Европейских игр

Одним из наиболее трогательных моментов станет прибытие на стадион Пламени мира. Уже известно, что часть программы будет построена на ностальгических воспоминаниях об Олимпиаде-80. Например, зажгут ту самую чашу факела, которая была установлена в 1980 году. Тогда его зажигал трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь. И сейчас, спустя почти 40 лет, Александр Васильевич стал одним из факелоносцев пятидесятидневной эстафеты огня.

Европейские игры - это не только спортивный, но и музыкальный праздник. Главной интригой было, какую звезду пригласят на открытие. Шоу организует компания российского бизнесмена и композитора Игоря Крутого. Он привезет звезду мировой оперной сцены Анну Нетребко (которой будет аккомпанировать лично Игорь Крутой). А также зрители услышат восходящую казахстанскую звезду Димаша Кудайбергена. Ему всего 25 лет, а слава к нему пришла после впечатляющей победы на «Славянском базаре в Витебске» в 2015 году. Скажем так, после первого же выступления артиста стало понятно, что конкурентов у него просто нет. В 2017-м артист выступил в Китае на всемирно известном шоу Singer. Очень жаль, что Казахстан не участвует в «Евровидении» - эта страна имела бы все шансы на победу. Димаш уже написал в соцсетях, что готовит специально для Минска премьеру песни.

Восходящая казахстанская звезда Димаш КудайбергенФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Особого внимания заслуживает сцена, состоящая из нескольких мобильных, независимых друг от друга частей. Благодаря такому решению церемонию увидят все зрители, независимо от того, где находятся их места. В общей сложности для создания декораций будет использовано 90 тонн современного высокотехнологичного оборудования. Главная задача этого шоу - представить Беларусь миллионам телезрителей через фольклор, легенды и предания, памятники архитектуры и личностей.

Билеты на открытие Европейских игр еще есть, но самые дешевые (от 75 рублей) уже раскуплены. Остались от 150 до 300 рублей. Каждый обладатель билета получит специальный зрительский реквизит: рюкзак с логотипом игр и светящийся браслет.

Конечно же, не только открытием игр ограничится участие артистов. Каждый день в течение игр культурные мероприятия будут проходить в Верхнем городе. А в парке «Дримлэнд» с 21 июня по 2 июля развлекать фанатов игр будут многочисленные белорусские группы - ЛСП, Slim, Лигалайз, Tony Tonite, «Без Билета», «Крама», Homie, «Дай Дарогу!», «Братья Грим», «Стокс», Akute, Slider&Magnit, Filatov&Karas, Feel, Litesound и Дядя Ваня.

Кроме музыкантов в «Дримлэнде» появится на 12 дней киберзона. Ну и, конечно, там можно будет заниматься спортом вместе с тренерами - пройдут мастер-классы по танцам, йоге и фитнесу. На открытие фестивальной зоны, где выступит ЛСП, билет стоит 20 рублей. А абонемент на все 12 фестивальных дней обойдется в 55 рублей.