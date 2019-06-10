Вкусно и полезно: в Беларуси выпустили один из самых известных сыров в Европе

В мире ежегодно производится около 20 млн тонн различных видов сыра. Одним из лучших считается «Гауда», рецептуре которого уже более 800 лет. Подумать только, первое упоминание об этом сыре датируется 1184 годом! Название же свое «Гауда» получил в честь голландского города Гауда, который в средние века был удостоен исключительного права организации рынка для фермеров, где они могли бы продавать свой сыр. Этот сырный рынок работает и сегодня, а все, что там происходит, напоминает реконструкцию событий 800-летней давности: за каждую головку сыра ведутся торги, покупки переносят на огромных носилках. И главный герой на этом рынке, конечно же, сыр «Гауда». Вам не удалось побывать в этом уникальном месте и полакомиться этим легендарным сыром? Не беда. Насладиться вкусом сыра с особой историей сегодня можно и не выезжая из Беларуси.

…Давным-давно, пока одни голландцы делали дома сыр и продавали его, другие отправлялись в далекие странствия с миссией донести идеи Реформации. Добрались они и до Беларуси. Голландская диаспора поселилась в XVI веке возле поселка Домачево недалеко от современного города Бреста. Вместе со своими убеждениями и живностью они привезли и традиции. В первую очередь - сыроварения. И прижились они гораздо лучше, чем их идеи! Интересно, что сегодня именно здесь, на Брестчине, сыр «Гауда» возродился в лучших традициях.

Если представить обновленную линейку сыров «Брест-Литовск» в виде сырной тарелки, то «Гауда» на ней - бесспорное украшение. Он относится к группе «Виды сыра», которая объединяет наиболее известные и востребованные сыры Европы, и к тем универсальным продуктам, которые нравятся практически всем. Его мягкий кремовый вкус и молочный аромат покоряют и требовательных сырных гурманов, которые оценивают сыры всеми органами чувств, и неискушенных любителей просто вкусно и качественно поесть.

Производство сыра «Гауда» под брендом «Брест-Литовск» исторически основывается на голландской технологии производства так называемого пластового сыра. Это когда сырное зерно сначала уплотняется под слоем сыворотки, потом жидкость сливается, а полученный пласт режут на куски соответствующего веса, размера и формы и оставляют созревать в специальных формах (контейнерах). Как и традиционный «Гауда», с особой любовью и заботой сыр «Гауда» под брендом «Брест-Литовск» производится из цельного коровьего молока жирностью не меньше 3,79%. Результат - великолепный сыр с плотной пластичной консистенцией, приятный на вкус и цвет.

Ненавязчивый вкус этого сыра располагает к кулинарным экспериментам. Например, в Нидерландах сыр «Гауда» часто подают как снэк, нарезанный кубиками, и обмакивают в горчицу местного производства. Любят голландцы употребить свой самый популярный сыр и с топпингом из яблочного сиропа, со светлым нефильтрованным пивом, элем или портвейном.

СЫР ДНЯ

«Гауда» одинаково хорош и в горячих, и в холодных блюдах»

- Сыр «Гауда» бренда «Брест-Литовск» хорошо плавится, поэтому его можно успешно использовать для запекания. Но это поистине универсальный сыр, который одинаково хорош и в горячих блюдах, и в салатах, супах, бутербродах и соусах, - рекомендует Татьяна Назарук, шеф-повар, фуд-блогер, автор кулинарных книг и победитель кулинарных конкурсов. - «Гауда» занимает почетное место на сырной тарелке и прекрасно сочетается с благородными винами, десертом и фруктами.

БУДЬ В КУРСЕ!

Обновленный сырный бренд «Брест-Литовск» - это три линейки:

«Фирменная» - собственные уникальные разработки маркетологов, технологов и сыроделов компании «Савушкин продукт»: «Выдержанный», «Пинский», «Столинский», «Легкий», «Классический» и «Сливочный».

«Виды сыра» - наиболее известные и востребованные сыры Европы: «Маасдам», «Гауда», «Эдам» и «Тильзитер».

«Классика» - самые популярные классические сорта сыров на все случаи жизни: «Российский», «Голландский», «Пошехонский» и «Финский».