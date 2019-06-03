Украденное детство

Девочке Яде было ровно 5 лет, когда началась Великая Отечественная война. Утром самолеты сбросили бомбу за деревней, в реку Случь. А уже к обеду на улицах появились машины и мотоциклы с солдатами и офицерами немецкой армии. Никто не знал, что делать, кому верить, как жить дальше. Почти сразу же появились и люди в серо-зеленой форме с белыми повязками на руках - полицаи. Самое ненавистное из детства Яди - это слово «полицай». Они ходили по избам и забирали все, что им нравится. Это они застрелили на глазах у детей и женщин одного из сбежавших военнопленных. Он был высоким, светловолосым, красивым, а на ногах были только носки. Застрелили, а потом по деревне волокли за ноги.

Немцев в деревне было немного. В первые дни войны, когда устанавливали новый режим, они контролировали поведение полицаев. И была у немцев замечательная, волшебная вещь - походная кухня. Как от нее замечательно пахло едой! Главным был немец в сером фартуке и белом колпаке, который раздавал солдатам еду. Маленькая Ядя тоже очень хотела есть. Она брала мисочку, приходила к кухне, смотрела на повара голодными огромными, просящими глазами и протягивала мисочку немцу. Скорее всего, у него тоже были дома дети: немец брал из рук Яди мисочку и накладывал туда самую вкусную в мире еду - перловую кашу с тушенкой.

Возле колодца, что был неподалеку от избушки, где девочка жила с семьей, всегда стояла большая лужа воды. Дети часто там играли - делали ручейки. Однажды они подсмотрели, как главный полицай ночью выкопал метрах в десяти от этого места что-то вроде погребка и заполнил его зерном, оставив в земле отверстие для воздуха. Ядя проделала в этот погребок отверстие пошире и спустила туда ручеек воды - простая детская забава! Вечером полицай заявился в избу, в которой жила девочка, и попытался ее проучить. Ядя залезла в подпечек (небольшое пространство для утвари под печкой), а полицай пытался ее оттуда вытянуть, но у него ничего не получалось. Потом пришел немец с овчаркой, и уже собаку заставляли вытащить девочку. Бедный ребенок кричал от ужаса и страха, и немец с овчаркой прекратили попытки. Тогда полицай набросился на своего товарища. Разве такое забудешь? Даже через 70 лет?!

Зимой у немцев было развлечение - всех детей выгоняли за деревню и заставляли загонять зайцев для охоты. Им было страшно от выстрелов, а иногда больно царапали пули. Самые веселые - это двое итальянцев. Всегда улыбались, хохотали, прыгали и говорили «ква-ква» - это значило, им нужно было приносить лягушек. Дети с радостью ловили им лягушек в железный цилиндр из-под патронов. Один раз даже помогли собрать рыбу после того, как итальянцы бросили в реку гранату.

У каждого человека есть детство, и оно должно быть мирным, жизнерадостным, неповторимым. Никто не имеет права красть его у любого ребенка. А у детей войны детства не было.

Уже в 1944 году, когда в деревнях остались женщины и дети, ребятня полностью заменила взрослых: делала всю работу в полях и на фермах. Благодаря 8 - 12-летним детям выращивалось продовольствие, в полном объеме поддерживалась хозяйственная деятельность.

Ядвига стала Ядвигой Александровной, теперь ей 83 года. Но забыть лишения войны и украденное детство она не может. Дорогие дети войны, здоровья вам, благополучия, заботы близких и ваших бесценных воспоминаний для всех нас. А вам есть что вспомнить.

Внучка Великой Отечественной войны Кореневич Галина Николаевна, Минская обл., Слуцкий р-н, деревня Кирово.

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