Как вернуть мужскую силу? «Любовная трава» против рога носорога

Так было и сотни лет назад, поэтому мужчины на всей нашей планете разными способами пытались свою мужскую силу восстановить, используя все мыслимые и немыслимые способы.

В Древней Греции мужчины для улучшения потенции ели змей и половые органы козлов. Римляне приписывали чудодейственную силу паштету из языков ласточек, бразильцы - напитку из сушеного рога носорога. В Средневековье в Европе мужское бессилие объясняли происками ведьм и колдунов, против которых рекомендовалось много средств - от обрызгивания стен дома собачьей кровью до сожжения виновников. На Руси мужскую силу укрепляли семенниками козлов, быков и баранов, самые отчаявшиеся съедали зараз тридцать сушеных воробьев или костный мозг оленя. Редкий мужчина решится испытать на себе все эти, мягко говоря, нестандартные способы, об эффективности которых история умалчивает.

Но кое-какие ценные знания из этой области дошли до наших дней и даже применяются в современных средствах восстановления мужской силы. Речь идет о лекарственных травах, обладающих определенными свойствами. Давайте изучим этот интересный букет!

Ярутка полевая. Это невысокое и малоприметное растение больше известно в народе как «любовная трава». В ходе исследований оказалось, что редкое сочетание в этой траве синигрина, витаминов группы В и жирных кислот позволяет использовать ярутку полевую для профилактики и в комплексной терапии заболеваний мочеполовой системы у мужчин, улучшения кровоснабжения в органах малого таза и, как следствие, улучшения потенции и либидо.

Копеечник чайный. Он же красный корень, а на языке алтайских шаманов - мужской корень. Современные спектрофотометрические исследования раскрыли химический состав копеечника, благодаря чему он стал использоваться в комплексной терапии и для профилактики заболеваний предстательной железы.

Зимолюбка зонтичная. Содержащиеся в ней вещества благотворно влияют на состояние мочеполовой системы мужчин. Поэтому в фитотерапии ее применяют в комплексном лечении и для профилактики простатита, уретрита и т. д.

Родиола розовая. Ее активные вещества способствуют снятию усталости, повышают выносливость, стимулируют секреторную функцию половых желез. В народной медицине Алтая рекомендуется для лечения сексуальных расстройств у мужчин.

Левзея сафлоровидная. Ценность представляют содержащиеся в ней инулин (способствует улучшению иммунитета и укреплению костной ткани) и экдистен (активизирует функцию собственных половых желез). В алтайской медицине используется для усиления либидо, улучшения потенции, повышения выносливости мужчин во время полового акта, укрепления костной ткани.

Бадан толстолистный. Ценится за противовоспалительные и антисептические свойства. В фитотерапии рекомендуется в составе комплексной терапии и для профилактики хронических воспалительных заболеваний мочеполовой системы у мужчин.

Панты алтайского марала. Хоть они и не из мира растений, но не упомянуть этот сибирский афродизиак в такой теме нельзя. Панты не зря используются во многих целебных рецептах: в этих рогах находится 18 аминокислот из 22 существующих в природе, а также цинк и другие микроэлементы. Издавна считаются природным энергетиком, средством для улучшения потенции.

Мы не зря несколько раз упомянули алтайские традиции укрепления здоровья. Алтай считается одним из самых экологически чистых регионов на нашей планете и славится уникальными целебными свойствами местных трав, которые были известны людям более 2500 лет назад.

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Местное население использует дары природы давным-давно, и количество долгожителей в этих краях впечатляет. И, между прочим, продолжительности их сексуальной жизни тоже можно позавидовать!

Конечно, неудачи в интимной жизни больше волнуют молодежь, нежели долгожителей. Проблемы возникают и в 25 лет, и в 35, и в 40. И часто это связано даже не с какой-либо болезнью, а с банальной усталостью, стрессами, психологическими проблемами.