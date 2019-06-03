Выбираем лучшую строительную компанию Беларуси в сфере благоустройства и озеленения!

Недавно «Комсомолка» запустила большой проект о строительстве, который поможет выбрать лучшие компании Беларуси в этой области. В разных номинациях за звание лучшего посоревнуются около 300 строительных компаний. Победителя определят читатели с помощью голосования на сайте.

Одна из самых интересных номинаций – «Лучшая компания в сфере благоустройства и озеленения территории». Ведь специалисты этой области делают так, чтобы красиво было не только у нас дома, но и вокруг него.

За победу в этой номинации поборется компания РУП «БелЭЗ».

БелЭЗ - это предприятие по техническому обслуживанию и эксплуатации зданий. Более 70 видов деятельности!

Ремонтные, строительные и аварийные работы, монтаж и техобслуживание лифтов, систем вентиляции и сигнализации, транспортные и клининговые услуги, озеленение и уборка территорий, услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

РУП «БелЭЗ» также изготавливает противопожарные двери, светодиодные светильники, окна, двери, перегородки из ПВХ и алюминиевого профиля, различные металлоизделия, мебель.

БелЭЗ гарантирует качество изделий и услуг, скорость и гибкие условия оплаты. Подробнее - на сайте www.belez.by.

Также в этой номинации представлены: ОДО «АВТОДОРРЕМОНТ», УП «Бровки Минскзеленстроя», ООО «Клеверт», частное предприятие «Ландсад», частное предприятие «Продекум», ООО «ТрансКомСервис», ООО «Фитония-Арт» и ООО «Хеликс Групп».

Голосовать можно до конца ноября 2019 года, а в декабре мы подведем итоги и объявим победителей.