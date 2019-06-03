В апреле уволенных оказалось на 15 тысяч больше, чем принятых на работу

По данным Белстата за апрель, Белорусские предприятия уволили 69 772 работника, а наняли - 54 380. Разница - 15 392 человека! Получается, в прошлом месяце работу нашло на 22,1% меньше человек, чем потеряло. Это рекорд последнего года. Например, в марте разрыв в пользу уволенных составлял 5234 человека (или 10,1%), в феврале - всего 230 человек (0,5%). А в октябре прошлого года принятых на работу и вовсе оказалось на 5554 человека больше, чем уволенных.

Больше всего работников в прошлом месяце потеряли сферы творчества, промышленности и здравоохранения (см. инфографику). Единственные сферы, где число занятых стало больше, - это информация и связь (там принятых было на 39% больше, чем уволенных) и деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг (на 2,2%).

Откуда взялась такая разница между уволенными и принятыми и говорит ли это об ухудшении ситуации на рынке труда?

- Разрыв между уволенными и принятыми можно объяснить продолжающимся процессом реструктуризации экономики, когда осуществляется политика по росту доли малого и среднего бизнеса в экономике, а занятость на крупных государственных предприятиях сокращается. При этом в статистике по уволенным и принятым не отображаются рабочие места в микро- и малых организациях, а также самозанятые, - говорит социолог Елена Артеменко. - Кроме того, в нынешнем разрыве определенно есть некоторая сезонность. Для сравнения: в прошлом году в апреле соотношение принятых и уволенных было 77,9%, в нынешнем году - 77,7%. Возможно, на это влияет переход некоторых вузов на обучение в течение четырех с половиной лет, в связи с чем часть выпускников заканчивает работать по распределению именно в апреле.