Spice Boyz: никто не хотел умирать

В ночном небе над деревней Новое поле висит большой экран, который освещает луг и озеро ярким лунным светом. Каскадеры буднично накидывают петлю на шею товарища и перекидывают веревку на перекладину, где еще недавно были подцеплены качели.

- А можно сделать так, чтобы он не просто висел, но и шаркал по земле ногами, пытаясь зацепиться? – интересуется режиссер Владимир Зинкевич.

Каскадеры репетируют, как будут вешать одного из героев фильма. Фото: Микита НЕДОВЕРКОВ

В это время консультант по рукопашному бою отрабатывает на лужайке приемы с актерами, играющими «группу захвата».

В глубинке под Минском, подальше от посторонних глаз, снимают кино Spice Boyz. Его фабула покажется вам знакомой, ведь история эта облетела все белорусские СМИ в 2014 году. Двое друзей из Гомеля, приняв спайсы, вырезали третьему участнику наркотической вечеринки глаза.

- Эта история произвела на меня настолько сильное впечатление, что я решил снять о ней триллер с элементами хоррора, - рассказывает Владимир Зинкевич. – Прежде, чем взяться за сценарий, я изучил много историй, когда люди под воздействием наркотиков совершали преступления. В нашем фильме действие происходит в течение одного дня, который начинается хорошо, а заканчивается, скажем так, неожиданно. Участники событий делятся на два лагеря – тех, кто употребил наркотики и тех, кто пытается выжить. Мы хотим, чтобы история была рассказана современно, на понятном молодежи языке, поэтому в картине будет и черный юмор и немало музыки – например, композиции Creedence, Тимы Белорусских и многих других. Я размышлял, стоит ли визуализировать галлюцинации героев? Решили отказаться от этого, потому что найдутся зрители, которым это понравится. А нам бы хотелось напугать зрителя, показать, какое зло - наркотики.

Режиссера Владимира Зинкевича так впечатлила гомельская история, что он решил снять фильм об опасности спайсов. Фото: Микита НЕДОВЕРКОВ

- Скажите, это государство выделило деньги на фильм антинаркотической тематики?

- Нет, деньги частные. Два года назад мы сняли 8-серийный телесериал «Качели», а прибыль от него решили вложить в новую картину.

- Похоже, что не только деньги, но и актеры перешли в Spice Boyz из «Качелей». Вы даже кастинг не проводили (намекаем мы на Александра Головина и Владимира Аверьянова, которых замечаем на съемочной площадке)?

- Да, с этими актерами у меня не было никаких сомнений. Да и Риту (молодая актриса Маргарита Аброськина, которая сыграла в только-только завершившемся на ТНТ сериале «Толя-робот»), я давно присмотрел. А когда встретился с ней и Анной Андрусенко (она играла в «Закрытой школе») в Москве, сразу понял – да, это то, что нужно. Известный актер Владимир Сычев прекрасно сыграл криминального авторитета, который крышует наркоторговца (его сыграл Алексей Маслодудов (он снимался в «Школе»).

Владимир Аверьянов, Маргарита Аброськина и Александр Головин сыграли в триллере. Фото: Микита НЕДОВЕРКОВ

- Вы сами пробовали наркотики? – спрашиваем мы у актеров Александра Головина и Владимира Аверьянова.

- Чтобы лучше вжиться в роль? – смеются парни. – Нет, такой опыт, не нужно приобретать даже для того, чтобы сыграть правдиво. Наркотики не пробовали. Зато ездили по наркодиспансерам, общались с пациентами, читали в интернете о спайсах, чтобы иметь представление, с чем имеем дело. Ужас синтетического наркотика в том, что многие не могут вернуться в изначальное состояние, сходят с ума. Нам как раз и придется показать в фильме, как это бывает. Насколько мы знаем, тех, реальных парней даже после того, как их забрала милиция, измененное состояние не отпускало еще несколько дней. После того, как они выкололи глаза другу, продолжали смеяться и веселиться – вообще не осознавая, что сделали.

- Это вам в кино выкалывают глаза? – спросили мы у Володи, заметив бутафорскую кровь на теле.

- Нееет. Вот кто это сделал (он показал на Головина). А вот наблюдатель – показал на Риту.

- Моя героиня вообще оказалась на этой вечеринке случайно, она не употребляла, и ее задача – выбраться оттуда живой, - подключилась к разговору Маргарита Аброськина. – Она изначально оценивала ситуацию трезво. И вот мне приходится в течение 40 минут экранного времени нагнетать страх все больше и больше. При этом она вынуждена подыгрывать людям, находящимся под спайсами, чтобы не выдать себя. Мне было даже интересно находить для моей героини разные грани страха.

- Да что тут говорить! Нам порой самим страшно от того, что делаем на съемочной площадке – хоть все и не по-настоящему, - подтверждает Александр Головин.

Александр Головин говорит, что сразу же согласился сыграть в фильме Spice boyz. Фото: Микита НЕДОВЕРКОВ

- Сразу согласились на эту роль? Ведь зрители знают вас в основном по веселым ролям - сноубордиста из «Елок» и Максима Макарова из «Кадетства».

- А как не согласиться, если бесплатная стрижка - проводит он рукой по бритой голове (смеется – авт.). Спасибо режиссеру, что дал мне роль этакого маленького «рэмбо», позволил раскрыть характер персонажа в разные моменты. Мне было интересно! Уж не знаю, каково режиссеру.

- А я вообще кайфую рядом с вами, - улыбнулся режиссер.

Володю Аверьянова уводят на грим. Через некоторое время он появляется в странном наряде – полотенце и пледе, которые завязаны на голое тело. Загримировано не столько лицо, сколько рука, чтобы создавалось ощущение, будто ему отрезали пару пальцев. Интеллигентный и улыбчивый Аверьянов, который вообще начинал карьеру как модель, вживается в образ – и вдруг начинает курлыкать, произносить малопонятные звуки и как будто пинать ногами партнершу – на самом деле бить по лежащему на земле мату.

- Засальте ему немного волосы, - обращается к гримерам режиссер.

- Знаете, что у нас даже за марихуану серьезный срок дают? – спрашиваем у Головина.

- Конечно! У нас в России похожие законы. Да и в Америке, насколько я знаю, за ввоз наркотиков очень серьезно могут наказать, если найдут.

Каскадеры отрабатывают сцену захвата наркоманов группой захвата. Фото: Микита НЕДОВЕРКОВ

- Как вам, россиянам, работается с белорусскими актерами?

- Очень нравится, все горят материалом, талантливые ребята, - говорит за всех Маргарита. - Моему партнеру по фильму, Саше Тарасову (его зрители наверняка вспомнят по «Party-zan фильму») пришлось играть не совсем обычную роль - парня с дцп. Он общался с людьми, страдающими этой болезнью, ходил в реабилитационные центры. Причем легенда была такова, что он рассказывал им о профессии актера, а сам подмечал их манеры и поведение. В общем, к моменту съемок было видно, что проделана большая работа.

- Я сказал Саше: если похудеешь на 7 кг, роль твоя, - признался режиссер. – А он сбросил даже 15 килограммов!

- А вот Марина (режиссер указывает на белорусскую актрису Марину Поддубную) играет девушку-боксера. Она три месяца ходила заниматься боксом с Игорем Бугаенко, одним из лучших тренеров Беларуси. И даже «подсела» на бокс, продолжает заниматься уже за свои деньги.

- Потому что тренер у меня – огонь! - смеется Марина

- Идем, я покажу вам рабочий фрагмент картины, - приглашает режиссер в сарай.

Рабочий материал отсматривают в сарае. Фото: Микита НЕДОВЕРКОВ

Еще вчера он был съемочной площадкой (судя по разбрызганным вокруг следам крови и валяющемуся реквизиту – секатору, отрезанным рукам и глазным яблокам. Сейчас тут разместился режиссерский штаб. С интересом смотрим в монитор. Картинка и вправду эффектная, но Владимир Зинкевич просит не раскрывать детали, чтобы не спойлерить.

Среди яблок в сарае мы заметили секатор, которым отрезали пальцы одному из героев. Фото: Микита НЕДОВЕРКОВ

- Можно еще такой вопрос – прототипы героев знают о съемках? Общались вы с ними?

- Да. Общались с одним из них, Димой. А что он обо всем этом думает, мы расскажем и покажем уже, наверное, в конце фильма. С парнями, которые сидят в тюрьме, мы не общались. Но вообще, сценарий хоть и основан на реальных событиях, но на 70% все же художественный вымысел. По сюжету даже не очень будет понятно, что все происходит в Беларуси. Такая же история могла случиться и в России, и в Украине. Да и наши герои не имеют явного портретного и характерного сходства с их прототипами.

Киношная группа захвата, которая должна "накрыть" наркоманов. Фото: Микита НЕДОВЕРКОВ

Премьера Spice Boyz состоится, скорее всего, к весне следующего года.

КТО ЕЩЕ РАБОТАЕТ НАД КАРТИНОЙ?

Оператором фильма является Никита Пинигин, снимавший «ГараШ» и «Party-zone фильм» Андрея Курейчика. Звуком заняты российские звукорежиссеры, в багаже которых трилогия «Гоголь», «Аванпост» и сериалы «Мажор» и «Троцкий». Среди белорусов, которые исполнили различные роли, Люция Геращенко, Марина Поддубная, Руслан Чернецкий, Татьяна Давыденко, Андрей Олиференко, Сергей Власов, Игорь Шугалеев.

ВОПРОС РЕБРОМ АЛЕКСАНДРУ ГОЛОВИНУ:

- Неужели не будет спин-офф про лыжника и сноубордиста? Ведь планировали снять отдельную историю про этих двоих полюбившихся зрителям героев.

- Мы с Сашей Домогаровым (младшим) сказали: пишите историю, как «Тупой и еще тупее» и мы ее сыграем. Но вообще, уже уходит это время, мы выросли, и даже в последней серии «Елок» мы уже «взрослые кабаны», которые все еще играют дурачков. Лично я ничего не боюсь, и можно попробовать сыграть. Но сценария пока так и нет. Жаль!