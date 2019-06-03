Сериал «Чернобыль» снимали с реквизитом «Беларусьфильма»: «Да там почти вся наша одежда!»

Гендиректор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский рассказал в интервью каналу «Беларусь 1», что наша студия тоже поучаствовала в создании гремящего сейчас американо-английского сериала «Чернобыль». К белорусам обращались за реквизитом.

- Коллеги, которые производили фильм, хорошо знают богатую костюмерную, оружейную и реквизиторскую базу «Беларусьфильма», и использовали наши возможности, - рассказал Карачевский. Таким образом, руководитель студии подтвердил информацию о сотрудничестве съемочной группы с Беларусью, которая уже звучала в украинских СМИ ранее.

У белорусов просили военную форму, медхалаты и женскую одежду. Фото: Кадр из сериала

Как узнала «Комсомолка», за помощью на студию в 2018-м обратились московские партнеры HBO – медиа-гиганта, выпустившего «Чернобыль». Они и арендовали необходимый реквизит у «Беларусьфильма», который использовали на съемочной площадке прошлой осенью.

На студии говорят, что требовались кинематографистам женские платья и мужские костюмы, медицинские халаты и школьную форму, форменные костюмы для военных и их атрибуты – от фуражек до петлиц, шевронов и погонов, соответствующие той эпохе. Из мебели просили шкафы и стулья, столы и трибуны, также затребовали одеяла, графины, комплекты постельного белья. Все это – сотни единиц.

Кроме одежды, киношники интересовались характерным 1980-м реквизитом и мебелью. Фото: Кадр из сериала

Сотрудники студии говорят, что смотрят сериал и узнают в интерьерах и одежде массовки родной реквизит: «Посмотрели три серии – да там практически вся наша одежда! Правда, костюмы и шлемы пожарных, которые в картине тушат пожар на станции, - не наши. Может, это брали у МЧС или у других студий. Похоже, что исполнители главных ролей тоже в наши костюмы одеты. Вообще, сериал получился очень достоверный по атмосфере в кадре».

Кстати, на сайте «Беларусьфильма» представлен внушительный фотокаталог, где представлены образцы мужской и женской, военной одежды, мебели, характерных предметов разных эпох и десятки типов оружия.

А вот форма пожарных вполне вероятна могла найтись в хранилищах спасателей. Фото: Кадр из сериала

Тем временем, стало известно, что интернет-телевидение VOKA собирается перевести мини-сериал «Чернобыль» на белорусский язык.