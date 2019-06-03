Где летом подработать школьнику

Работать можно с четырнадцати. Но с согласия родителей

Лето - это пора, когда у школьников и студентов появляется свободное время, чтобы начать свою трудовую деятельность или просто подработать. В 16 лет молодой человек имеет право самостоятельно устраиваться на работу и заключать трудовой договор. Но с письменного согласия одного из родителей уже с 14 лет можно заниматься легкой работой или профессиональным спортом. При этом работа не должна быть вредной для здоровья и развития молодого человека или мешать учебе. Наниматель может даже затребовать справку из учебного заведения о режиме учебы, чтобы убедиться в последнем.

В каком виде должно быть письменное согласие одного из родителей, нигде не прописано. Это может быть, например, заявление или согласие, написанное прямо на трудовом договоре. Второй вариант даже лучше. Ведь прочитав все условия договора, родители уже точно будут знать, на какую работу они дают согласие. Если родители против работы, подростку не удастся схитрить, взяв письменное согласие, например, бабушки: такой договор будет недействительным.

Несовершеннолетние в своих правах приравнены к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий имеют ряд гарантий. С молодым человеком должны заключить письменный трудовой договор (контракт). Он составляется в двух экземплярах: один - для работника, другой хранится у нанимателя. О приеме на работу издается приказ, с которым работник ознакамливается под подпись. Если это первое место работы, то заведут трудовую книжку и свидетельство госстрахования. Кстати, предварительное испытание несовершеннолетним не устанавливается.

Ночью работать грузчиком не получится

Прежде чем принять на работу несовершеннолетнего, следует отправить его на предварительный медосмотр. И до достижения 18 лет его придется проходить ежегодно. Такие медосмотры проводятся в рабочее время с сохранением среднего заработка.

На каких работах можно трудиться, зависит от возраста. Для работников от 14 до 16 лет существует специальный перечень легких видов работ, которые они могут выполнять (постановление Минтруда и соцзащиты от 15.10.2010 №144). Так, например, школьник может убирать помещения, работать курьером, гардеробщиком, аниматором и даже внештатным корреспондентом. Можно в прокате выдавать спортивный инвентарь, но без принятия выручки. Если заниматься озеленением города или ремонтом, то при этом не должны использоваться электромеханические инструменты и другое оборудование, а также ядохимикаты и вредные и токсичные вещества. Можно на компьютере набирать текст, создавать презентации, разрабатывать сайты и программы.

Не достигшим 18 лет запрещены тяжелые работы, подземные и горные, работы с вредными и (или) опасными условиями труда. Нельзя, например, заниматься верхолазными работами, работать под водой или с больными животными. Ни в ночной клуб, ни в казино устроиться не получится. Конечно, запрещена любая деятельность, связанная с торговлей и хранением алкоголя, пива, табачных изделий, товаров интимного назначения. Подробнее - в Списке работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет (постановление Минтруда и соцзащиты от 27.06.2013 № 67).

Есть ограничения и на подъем тяжестей. Это зависит от возраста, пола, постоянно ли груз переносится или чередуется с другой работой, поднимается с рабочей поверхности или с пола. Существуют Предельные нормы подъема и перемещения несовершеннолетними тяжестей вручную (постановление Минздрава от 13.10.2010 №134). Так, если в обязанности 16-летней девушки входит постоянный (более 2 раз в час) перенос пачек с товаром, то за один раз ей разрешено поднимать не больше 5 кг. А за рабочий день, если поднимать эти пачки приходится со стола, общий суммарный вес не должен превышать 400 кг, а если с пола, то 200 кг. Для юноши такого же возраста аналогичные нормы - 10 кг, 900 кг и 450 кг соответственно.

Если вы моложе восемнадцати лет, к работе с 22.00 до 6.00 вас не допустят, даже если на ночь приходится лишь часть рабочего дня или смены. Не получится работать сверхурочно, а также в праздники и выходные. И не имеет значение, что вы сами хотите поработать дополнительно. Нельзя устанавливать ненормированный рабочий день. И даже на работу по совместительству вас не примут.

Рабочий день сокращенный, а оплата как у взрослого

Для несовершеннолетних установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. Сколько вам можно работать в день, зависит не только от возраста, но и от того, когда вы работаете, - во время учебного года после учебы или на каникулах. А перед праздником ваш рабочий день уменьшается еще на 1 час.

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Для работников моложе 18 лет нормы выработки устанавливаются исходя из норм для взрослых работников пропорционально сокращенной продолжительности рабочего времени. Скажем, если взрослый за 8-часовую смену должен сделать 80 изделий, то норма для 17-летнего молодого человека, который работает 7 часов, - 70 изделий.

Несмотря на то что рабочий день у несовершеннолетнего меньше, чем у взрослого, выполняющего такую же работу, зарплата у них будет одинаковой. А если же вы работаете во время учебного года в свободное время, то оплата труда производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Зарплата выплачивается непосредственно несовершеннолетнему работнику, ведь 14 - 18-летние вправе самостоятельно, без согласия законных представителей, распоряжаться своим заработком. Но если молодой человек будет неразумно тратить деньги и на свою зарплату, например, покупать спиртные напитки, то суд по ходатайству родителей или органа опеки может ограничить или вообще лишить его права самостоятельно распоряжаться своим заработком.

И отпуск больше, и выговор можете получить

Конечно, если вы работаете, вам положен отпуск. У работника моложе 18 лет продолжительность основного отпуска 30 календарных дней. В свой первый отпуск можно уйти, даже не отработав 6 месяцев. Если молодой человек хочет отдыхать в летнее время или в любое другое время года, наниматель обязан именно так отпуск и запланировать. Несовершеннолетнего нельзя отозвать из отпуска или заменить часть отпуска компенсацией, перенести отпуск на следующий год.

С работниками моложе 18 лет нельзя заключить письменные договоры о полной материальной ответственности.

А за свои косяки молодой человек может получить выговор. Хотя к дисциплинарной ответственности несовершеннолетние работники привлекаются при условии, что нанимателем соблюдены все установленные законодательством ограничения, связанные с их трудовой деятельностью. Несовершеннолетние работники могут обратиться в суд за защитой своих прав, в том числе и в сфере трудовых отношений.