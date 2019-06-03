2019-06-03T14:33:38+03:00
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КП Беларусь

Минск, лови ритм! Стартовала продажа билетов на шоу MONATIK’a

26 октября певец раскачает Falcon Club Arena
Елена Приходько
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Фото: организаторыФото: организаторы
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Его имя есть почти в каждом плейлисте, а песни звучат практически из любого телефона. Теперь один из самых успешных певцов и авторов песен готовится к туру. 1 июня MONATIK выступил с большим сольным концертом «Love It Ритм» на киевском стадионе «Олимпийский». Огромное количество людей подпевали наизусть известным хитам: «То, от чего без ума», «Жизнь поет», «Зашивает душу», «Цей день», «Глубоко…»

Фото: организаторы

Фото: организаторы

В Минск MONATIK приезжает с невероятным шоу европейского уровня. Все предыдущие концерты певца в Минске проходили в SOLD OUT, а потому не упусти шанс услышать новые хиты в живом исполнении! Лови ритм и танцуй вместе с MONATIK’ом!

В последний раз певец приезжал в Минск с сольным концертом в марте прошлого года. Новая программа Vitamin D собрала PRIME HALL. Тогда певец увлекся танцем и не заметил ступеньки в конце сцены. Споткнувшись о них, MONATIK упал, но не растерялся: продолжил выступление, а после разместил видеоролик с падением в своем Инстаграме.

Минск звучит сногсшибательно! Спасибо всем и лично каждому, кто разделил с нами эти незабываемые эмоции! — прокомментировал казус украинский певец.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

КОГДА? 26 октября, 19:00

ГДЕ? Falcon Arena Club

ЦЕНА ВОПРОСА? Танцпол - 65 BYN, фан-зона - 80 BYN, сектора - от 70 до 95 BYN

Билеты можно приобрести на сайте и в кассах kvitki.by

Инфолиния (44) 5 947 947 4a.by

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