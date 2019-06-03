2019-06-03T14:44:57+03:00
Недвижимость
КП Беларусь

«Лучший строитель Беларуси». Знакомимся с участниками номинаций в сфере ремонта и инженерно-технического обслуживания!

За право быть лучшим в этой области посоревнуются разные строительные компании не только Минска, но и всех областей
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«Комсомолка» продолжает масштабный проект по выбору лучшей строительной компании Беларуси. А помогаете нам в этом вы, дорогие читатели, голосуя за участников в разных номинациях! Давайте познакомимся с компаниями, которые представлены в категориях «Лучшая компания по комплексному ремонту помещений» и «Лучшая компания в комплексном инженерно-техническом обслуживании зданий и сооружений».

Сразу в двух этих номинациях представлена компания РУП «БелЭЗ».

БелЭЗ - это предприятие по техническому обслуживанию и эксплуатации зданий. Более 70 видов деятельности!

Ремонтные, строительные и аварийные работы, монтаж и техобслуживание лифтов, систем вентиляции и сигнализации, транспортные и клининговые услуги, озеленение и уборка территорий, услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

РУП «БелЭЗ» также изготавливает противопожарные двери, светодиодные светильники, окна, двери, перегородки из ПВХ и алюминиевого профиля, различные металлоизделия, мебель.

БелЭЗ гарантирует качество изделий и услуг, скорость и гибкие условия оплаты. Подробнее - на сайте www.belez.by.

Также за звание «Лучшей компании по комплексному ремонту помещений» поборются ООО «Алмазный Дом», ООО «Валерия-Дизайн-Люкс», ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ Сервис», частное предприятие «Скульптор-Буд».

А вот участники номинации «Лучшая компания в комплексном инженерно-техническом обслуживании зданий и сооружений»: ОДО «Аталиан», ООО «Комплит Инжиниринг» и УП «МЕДИК».

Голосовать можно до конца ноября 2019 года, а в декабре мы подведем итоги и объявим победителей.

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