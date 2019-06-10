Солнце, море, дача: Как редакция тестировала отпускные средства из сети «Зеленых аптек»

Ну а женская часть редакции, как водится, обсуждает и отпускные косметические лайфхаки - какой солнцезащитный крем выбрать, чем от комаров лучше спасаться, как летом за лицом эффективнее ухаживать… И как раз в тему давний партнер «Комсомолки» - известная сеть «Зеленых аптек» - выступила с предложением испытать самую популярную в период отпусков продукцию сети для красоты и здоровья. И, конечно, поделиться своими впечатлениями.

«На стале толькі стаіць, а камары ужо баяцца падлятаць!»

Летом я почти каждые выходные езжу на родину в деревню. С утра до ночи на улице, даже ужинать предпочитаю на свежем воздухе. Неудивительно, что спрей «Анти-Гнус», который должен распугивать комаров и мошек, достался для испытания именно мне.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Где купить?

В мой очередной приезд в деревню мы с соседями накрыли вечером стол на открытой веранде. Торжественно достаю баллончик «Анти-Гнус», ставлю на стол со словами: «Вот купила новое средство, посмотрим, как действует». А в тот вечер как назло - ни одного комара. Похолодало. Соседи смеются: «И праўда, харошае. На стале толькі стаіць, а камары ужо баяцца падлятаць!». Зато на следующий день я торжествовала: теплым вечером, любуясь звездами, пила чай и, окруженная облаком приятного аромата (у этого спрея на редкость не раздражающий запах), только слышала писк комаров где-то вдалеке. Кстати, средство оказалось универсальным - оно и от комаров, мошек, и от слепней и клещей. А это значит, что на один баллончик в бардачке машины меньше, а новый спрей я точно буду брать и в деревню, и в лес на пикник, и в отпуск прихвачу.

«Нашла защиту от солнца и звездочек

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Где купить?

Сосудистые звездочки на лице, на которые я смотреть не могу - последствия многолетнего курения. Тонкая нежная кожа с близко расположенными сосудами, увы, так реагирует на дурную привычку. Пять лет спустя после отказа от сигарет звездочки стали менее заметны, но не исчезли совсем. Идеальное время для их удаления (зима – осень) я снова пропустила. Значит, снова только крем с SPF, чтобы не усугублять проблему… Поэтому с радостью взяла на испытание крем STOP Cuperoz. Это два в одном - и от ультрафиолета защитит, и злосчастные звездочки сделает менее заметными. По-моему, к сезону летних отпусков такой крем должен быть в косметичке у каждой женщины с нежной кожей. Из дополнительных плюсов: крем не содержит парабенов. Пользуюсь пару недель, но заметила, что, несмотря на солнечные дни, кожа не краснеет на солнце, пигментация не появилась - а значит, с защитой Stop Cuperoz справляется хорошо.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Где купить?

За компанию взяла еще и успокаивающий гель для умывания из этой же серии, чтобы усилить эффект. Кстати, гель оказался очень мягким и нейтральным средством для очищения - то, что надо для чувствительной кожи! Уверена, STOP Cuperoz точно пригодится и в будущем, когда я все же дойду до косметолога - средства этой серии рекомендуются для восстановления после лазерных процедур и пилингов.

«Популярность корейских масок вполне заслуженна»

Мне для испытания досталась ультраувлажняющая корейская маска EKEL с коллагеном для восстановления, питания, лифтинга и в качестве скорой помощи после воздействия солнца и ветра. Ее я специально приберегла для использования после выходных на даче - конечно, с грядками, уборкой в доме, первым загаром и вечерними шашлыками. Лицо покраснело на солнце, кожа стала сухой и обветренной - самое время испытать хваленую силу корейской косметики!

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Где купить?

Очищаю лицо, накладываю хорошо пропитанную тканевую маску. Немного сильным для меня оказался аромат, но это дело вкуса - тем более он быстро улетучился. 30 минут за просмотром сериала - и вуаля, дискомфорт от солнечного ожога на коже чувствуется гораздо меньше. На упаковке значилось, что смывать маску не надо, так что я просто немного помассировала лицо до полного впитывания маски и легла спать. И утром поняла, что популярность корейских масок вполне заслуженна - лицо выглядело свежим, без покраснений и шелушений. И даже после умывания ощущение свежести и увлажненности сохранилось!

«Универсальная защита для всей семьи даже от южного солнца»

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Где купить?

Первое, что привлекло мое внимание на упаковке солнцезащитного молочка «Ла-Кри» от российской компании «Вертекс», которое мне выпало опробовать, - обозначение «0+» и фраза «Не содержит парабенов». В составе - пантенол, экстракт алоэ и солодки, масло жожоба, витамины А и Е. 50 SPF и заявленная защита не только от UVB-, но и от UVA-лучей тоже достойны внимания: такое средство отлично подойдет даже для активного солнца южных широт. Я белокожая, обгораю быстро, так что в первые же жаркие выходные у открытого бассейна в центре Минска решаю испытать защитные свойства молочка. Оно легко наносится, имеет приятный дынный запах, а густая консистенция и белый цвет позволяют легко контролировать качество нанесения. Плюс молочко хорошо впитывается, кожа красиво блестит на солнце, а средство действительно не смывается после купания. День у бассейна, но даже плечи и нос не порозовели, как обычно со мной это случается. Точно можно рассчитывать на «Ла-Кри» в предстоящем отпуске, особенно если учесть тот факт, что для детей не надо будет отдельно покупать детские средства, а молочко очень экономично расходуется.

«Спасает от солнца и укусов и при этом ухаживает за кожей»

Крем «Каламин» попал мне в руки как раз вовремя. Весна в этом году выдалась ранняя, солнечная, и мы с друзьями тут же выбрались на шашлыки. Я сгораю мгновенно, кожа очень нежная, светлая, а сосуды расположены близко, так что еще и краснею. Да и мошкара меня любит, так что крем пригодился уже при первом выезде на природу.

Плюс крема «Каламин» - в его универсальности, он и подсушивает кожу, и восстанавливает, и успокаивает. При укусах насекомых уменьшает отечность, снимает красноту и подсушивает воспаления. Я люблю все натуральное, и меня порадовала информация, что каламин - это натуральный порошок из минералов.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Что еще понравилось лично мне - приятный запах и консистенция, нежно-розовый крем прекрасно впитывается (я намазала и лицо, и руки), а ведь при этом еще и лечит!

В общем, «Каламин» - в аптечку. Надеюсь, лето будет солнечным! Но если и нет, то пригодится в наборе, который я беру с собой в походы и сплавы на байдарках. Да еще и маме передам на дачу - она жаловалась, что ее уже укусил кто-то неизвестный, да так, что рука покраснела и опухла. «Каламин» будет как раз кстати! Тем более ограничений по возрасту у него нет, подойдет и маме, и моим маленьким племянникам. К слову, крем подходит даже чувствительной и аллергичной коже, поскольку обладает успокаивающим эффектом и снимает раздражение.

Все товары можно приобрести в сети «Зеленая аптека» и магазинах «Зяленая крама».

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