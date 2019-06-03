2019-06-03T15:51:24+03:00
Минск
КП Беларусь

«У города больше нет претензий». Как решилась ситуация с объектами «РевиТар Инвест» после жалобы президенту

Власти отменили решения о незаконном строительстве объектов компании
Ольга ШИЛАК
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Речь идет о точках фастфуда около станций метро «Каменная Горка» и «Восток»Речь идет о точках фастфуда около станций метро «Каменная Горка» и «Восток»Фото: Павел МАРТИНЧИК
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К завершению подходят многолетние судебные тяжбы одной столичной компании с властями города. Напомним, в марте 2019-го «Комсомолка» уже писала о ситуации с объектами компании «РевиТар Инвест», которые городские власти сначала разрешили построить, а потом признали это решение незаконным. Речь идет о точках фастфуда около станций метро «Каменная Горка» и «Восток», а также о теннисных кортах в Ратомке. История с теннисными кортами, которые построены в Ратомке, началась еще 6 лет назад. Бизнесмен Сергей Тарасюк купил в этом районе агроусадьбу и решил сделать там академию тенниса. Разрешение на строительство давал Ждановичский сельсовет. Пару лет они работали, но потом власти стали говорить, что это нецелевое использование, первый участок дали по ошибке.

- Говорили, мол, мы посмотрели, что вы там не прописаны. А в чем моя вина? Не я же сам себе выдал разрешение. Это ваша ошибка, исправляйте ее, - рассказывал нам тогда Сергей Тарасюк. - А они просто забрали земельные участки. Вроде корты стоят, домики тоже. Грозят сносом.

Компании, где Сергей Тарасюк является одним из учредителей, принадлежат и несколько небольших зданий около станций метро «Восток» и «Каменная Горка»: в них арендуют место популярные точки фастфуда. Мингорисполком сначала выдал разрешения на строительство, а потом хотел их отменить. По словам Тарасюка, в судах городские власти говорили, что юристы ошиблись, решение неправильное. После этого Мингорисполком принимает решение о том, что объекты на «Каменной Горке» нужно снести, признав их самовольно построенными.

Этот вопрос во время «Большого разговора с президентом» в марте этого года поднял экономист Ярослав Романчук, который присутствовал на мероприятии и смог донести свое мнение лично в Александру Лукашенко. Президент поручил разобраться в ситуации. Через несколько дней соучредителя «РевиТар Инвест» Сергея Тарасюка пригласили на встречу в Администрацию президента со всеми документами и разъяснениями и там пообещали досконально изучить ситуацию и сделать доклад президенту. Что же изменилось спустя пару месяцев?

- После «Большого разговора» в администрации (президента. - Авт.) стали разбираться с документами, мы все предоставили. Они подготовили резюмирующую часть, сделали докладные записки, Они подготовили резюмирующую часть, сделали докладные записки, Александр Григорьевич рассмотрел их и поддержал нас, - объясняет Сергей Тарасюк: речь идет об объектах около станции метро «Каменная Горка». - Он подписал резолюции, на основании которых дал поручения. Согласно им город, можно сказать, отменил решения об отмене решений (о незаконном строительстве. - Авт.). Все суды прекращены, город отозвал иски, претензий больше нет. На данный момент мы обратились за оформлением документов на землю. Процесс пошел.

После обращения к президенту сдвинулась с мертвой точки и ситуация с теннисными кортами в Ратомке.

- Было поручение президента привести в порядок документы и не мешать, в настоящее время оформляем строения. Корты продолжат работу, - говорит Сергей Тарасюк. - Так что все стабилизируется. Рады, что Ярослав поднял этот вопрос, а президент дал личное поручение разобраться.

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