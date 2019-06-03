В Борисове наградили талантливых детей

Данное музыкальное событие – отчетный концерт учащихся образовательно-продюсерского центра «Голоса», который был открыт в Борисове в 2017 году, директором и музыкальным продюсером которого является молодой артист – Егор Канн.

Егор Канн - директор образовательно-продюсерского центра «Голоса».

- Предыдущие два года музыкальная премия называлась детской, но затем мы решили изменить этот формат, ведь в нашем центре занимаются не только дети, но и взрослые. В программе премии мы не делали разграничений на более или менее талантливых исполнителей – абсолютно каждый был удостоен диплома за плодотворную работу и успехи в творчестве, - рассказывает директор центра Егор Канн. - Я считаю, что в Борисове очень много талантливых детей, поэтому в первую очередь задача нашего центра поддержать и усовершенствовать культуру нашего города и конечно заявить о себе далеко за его пределами. Мне хочется развеять стереотип о том, что если ты живешь не в Минске, то у тебя меньше возможностей для самореализации.

Образовательно-продюсерский центр «Голоса».

Музыкальная премия продолжалась почти три часа. После каждого музыкального блока выступали артисты белорусской эстрады, которые уже не первый год поддерживают данный проект и дают возможность начинающим исполнителям почувствовать себя настоящими артистами, среди них представительница Беларуси на главном конкурсе Европы «Детское Евровидение-2017» - Хелена Мерааи, представитель Беларуси на конкурсе «Детское Евровидение-2018» - Даниэль Ястремский, саундпродюсер, аранжировщик, певец и композитор - Кирилл Гуд, финалистка проекта телеканала ОНТ «Академия талантов-3», певица и телеведущая - Лера Зверева, певец и композитор - AlenHit. Концертные номера сопровождали хореографией и постановками борисовские коллективы: образцовый ансамбль танца «Ручеек», школа танца Анны Елиневич «Метро», образцовая цирковая студия «Мечтатели».

Даниэль Ястремский - представитель Беларуси «Детском Евровидении-2018»

Певец и композитор AlenHit.

Над сюжетом и режиссурой концерта работала экс-режиссер специальных проектов телеканала СТВ, менеджер проектов компании MediaCubeРroduction - Екатерина Козюлько.

Проект приехали поддержать - начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Московского района Минска Андрей Николаевич Казакевич и главный специалист этого же отдела Елена Семновна Пискунова, PR-менеджер Сергей Андрианов и белорусский дизайнер Анастасия Фалькович,

Образовательно-продюсерский центр «Голоса».

В разработке центра «Голоса» еще много новых интересных проектов, которые команда профессионалов уже начала активно реализовывать.