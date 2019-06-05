2019-06-04T13:03:05+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске открылся первый магазин Wonder Photo Shop by FUJIFILM

30 мая, при поддержке компании FUJIFILM, в столице Беларуси прошло открытие первого фотомагазина в концепции Wonder Photo Shop
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Проект реализован в партнерстве с фотоцентром «Джем». Уже сейчас все желающие могут посетить новый магазин, который удобно расположился в самом центре Минска по адресу: пр. Независимости, д. 3 / ТЦ «Столица» (верхний уровень), помещение 510.

Предполагается, что Wonder Photo Shop («Вандер Фото Шоп») станет пространством для творчества и вдохновения любителей моментальных снимков. Здесь можно найти широкую линейку самых разных фотоаппаратов Instax.

Учредитель ЧПТУП «ПринтПарк» Александр Усенок сказал: «Магазин «Джем», который мы открываем вместе с нашим партнером компанией Fujifilm, - это магазин нового формата, в нем можно купить все, что связано с мгновенной фотопечатью: современные фотоаппараты Fujifilm Instax и аксессуары к ним. Как и японский производитель фототехники, мы сделали ребрендинг: вместо зеленого теперь основными цветами нашего салона стали черный и белый. Решение перейти в новый формат - это желание возродить моментальное фото, которое было очень популярно в нашей стране 25 лет назад. Мы обновили продуктовую линейку и рассчитываем, что наши основные покупатели - молодежь - вдохновятся этой новой возможностью не только сделать снимок, но и мгновенно его распечатать».

В честь открытия магазина прошло закрытое мероприятие для представителей СМИ и инфлюенсеров, где каждый мог протестировать самые новые камеры моментальной печати Instax в действии и сделать памятную фотокарточку, поучаствовать в специально организованной экскурсии по магазину, бесплатно распечатать свои самые любимые фотографии.

На мероприятии знаменитый столичный фотограф Андрей Новиков представил свои лучшие работы, сделанные с помощью камер Instax, в специальной фотовыставке для посетителей Wonder Photo Shop.

«Фотография - это моя жизнь. Я очень рад, что теперь в нашем городе появился целый магазин, который делает фотопечать более доступной, а сам процесс более увлекательным», - поделился своими мыслями фотограф Андрей Новиков.

На открытии магазина присутствовал представитель ООО «ФУДЖИФИЛЬМ РУС» Константин Данилов.

«Идея Wonder Photo Shop основана на желании помочь людям не просто распечатать свои фотографии, но и создать вокруг себя уют и творческую атмосферу. Именно поэтому в Fujifilm продумали все до последней детали», - пояснил Константин Данилов.

В новом магазине представлено все самое необходимо для создания редактирования и хранения фотографий: цифровая техника, камеры моментальной печати Instax, все виды пленки, сумки для фотокамер, фотоальбомы и фоторамки и многое другое.

В магазине Wonder Photo Shop все фотографии печатаются исключительно на высококачественной фотобумаге FUJIFILM. Посетители могут распечатывать фотографии через специальные фотокиоски самостоятельно или заказать фотографии, фотокниги и другие фототовары. Профессиональные консультанты магазина с радостью ответят на вопросы, помогут подобрать нужный товар или распечатать фотографии.

Декор магазина «Джем» в концепции Wonder Photo Shop по-настоящему уникален. В нем сочетаются и классические услуги фотопечати, и особый дизайн пространства, и стремление к созиданию и креативу. В первые выходные лета в магазине прошли мастер-классы по рукоделию: оформлению фотографий и скрапбукингу.

Приходите в Wonder Photo Shop и присоединяйтесь к любителям качественной фотографии в ее оригинальном - распечатанном - виде!

Первый магазин Wonder Photo Shop при поддержке японской компании FUJIFILM открылся в Токио в 2014 году. Сегодня фотомагазины нового поколения успешно работают в Барселоне, Нью-Йорке, Шанхае, Москве и других городах по всему миру. Каждый из них - это уникальное творческое пространство, где посетители смогут воплотить свои самые необычные фотоидеи в жизнь.

Актуальную информацию о последних предложениях, акциях и скидках магазина, а также новости компании FUJIFILM можно узнать на официальном сайте и в Instagram-профиле Wonder Photo Shop.

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