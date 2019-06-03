В Минске появилась скульптура пожарного. Ее можно трогать и фотографировать!

Место для новой скульптуры в Минске выбрали неслучайно: она находится на месте бывшего пожарного депо на Городском Валу. Последние несколько лет оно было на реконструкции, сейчас там работает Музей пожарного и аварийно-спасательного дела, позже появится и кафе.

Памятник пожарному-спасателю сделали еще в конце прошлого года, но торжественно презентовать его решили 1 июня 2019-го, в День защиты детей. Статную фигуру можно трогать, например потереть одну из пуговиц на форме пожарного и загадать желание.

- Натирать пряжки для ремня или пуговицы - это давняя традиция работников МЧС, наша внутренняя традиция, посмотрим, как она приживется у граждан, - уточняет пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий.

Памятник пожарному она находится около бывшего пожарного депо на Городском ВалуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Усовершенствовался и Музей пожарного и аварийно-спасательного дела. Раньше экспозиция была на втором этаже, теперь появилась новая - на третьем.

- Мы доработали и сделали упор на современность. Появились интерактивные элементы: например, можно с помощью специальной кнопки увидеть на экране подрыв зданий. Или познакомиться с работой авиации, то есть фактически полетать над Минском, - говорит Виталий Новицкий.

Пока для групп вход в музей свободный, но по предварительной записи. Позже в ведомстве решат, как можно прийти одному любопытному посетителю.