2019-06-03T17:25:14+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске появилась скульптура пожарного. Ее можно трогать и фотографировать!

А в Музее пожарного дела открылась интерактивная экспозиция, где можно «подорвать» здание и увидеть столицу с высоты птичьего полета
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С новым памятником уже активно фотографируются минчанеС новым памятником уже активно фотографируются минчанеФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Место для новой скульптуры в Минске выбрали неслучайно: она находится на месте бывшего пожарного депо на Городском Валу. Последние несколько лет оно было на реконструкции, сейчас там работает Музей пожарного и аварийно-спасательного дела, позже появится и кафе.

Памятник пожарному-спасателю сделали еще в конце прошлого года, но торжественно презентовать его решили 1 июня 2019-го, в День защиты детей. Статную фигуру можно трогать, например потереть одну из пуговиц на форме пожарного и загадать желание.

- Натирать пряжки для ремня или пуговицы - это давняя традиция работников МЧС, наша внутренняя традиция, посмотрим, как она приживется у граждан, - уточняет пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий.

Памятник пожарному она находится около бывшего пожарного депо на Городском Валу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Памятник пожарному она находится около бывшего пожарного депо на Городском ВалуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Усовершенствовался и Музей пожарного и аварийно-спасательного дела. Раньше экспозиция была на втором этаже, теперь появилась новая - на третьем.

- Мы доработали и сделали упор на современность. Появились интерактивные элементы: например, можно с помощью специальной кнопки увидеть на экране подрыв зданий. Или познакомиться с работой авиации, то есть фактически полетать над Минском, - говорит Виталий Новицкий.

Пока для групп вход в музей свободный, но по предварительной записи. Позже в ведомстве решат, как можно прийти одному любопытному посетителю.

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