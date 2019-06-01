2019-06-04T07:46:36+03:00
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КП Беларусь

Без лисенка Лесика. В Национальном художественном музее открылась стильная выставка к Европейским играм

6 июня куратор проведет экскурсию по экспозиции «Гульні. Игры. Games»
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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«Гульні. Игры. Games»«Гульні. Игры. Games»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

До Европейских игр чуть меньше трех недель. И сейчас уже тяжело найти что-нибудь, где нет символа спортивного мероприятия - рыжего лиса по имени Лесик. В Национальном художественном музее в мае открылась выставка «Гульні. Игры. Games» - ее называют одной из ярких экспозиций в рамках Культурной программы II Европейских игр 2019 года.

Выставка не только картин, но и скульптур и теней Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставка не только картин, но и скульптур и тенейФото: Святослав ЗОРКИЙ

На выставке представлены работы разных лет Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На выставке представлены работы разных летФото: Святослав ЗОРКИЙ

Экспозиция размещена на первом этаже музея Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Экспозиция размещена на первом этаже музеяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Скульптуры. Тени. Все еще Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Скульптуры. Тени. Все ещеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставка находится на первом этаже и выглядит очень стильно. Спорт в искусстве - тема вечная. Но экспозиция будет интересна и тем, кто далек от спорта. На выставке представлены работы из коллекции Национального художественного музея, «Галереи ХО» и частных коллекций. Это разные виды искусства и разное время - белорусские мастера старшего поколения, и современные художники.

Руслан Вашкевич Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Руслан ВашкевичФото: Святослав ЗОРКИЙ

Стремящийся Фото: Святослав ЗОРКИЙ

СтремящийсяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Геометрия Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ГеометрияФото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставка будет работать по 30 июня Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставка будет работать по 30 июняФото: Святослав ЗОРКИЙ

Одна из частей экспозиции - видео Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Одна из частей экспозиции - видеоФото: Святослав ЗОРКИЙ

6 июня в музее начнутся летние прогулки с куратором. Экскурсию по экспозиции «Гульні. Игры. Games» проведет куратор проекта Дмитрий Солодкий. В музее обещают, разговоры о том, как тема спорта отразилась в социальной и культурной жизни Советского Союза, в чем разница между советской «Спартакиадой» и капиталистичекой «Олимпиадой». Не останется без внимания «игра» и как форма повседневного существования человека. Начало в 19:00 в холле НХМ. Вход по билету в музей или «карте гостя НХМ».

Экскурсии с кураторами выставки будут проходить по четвергам. В 19.00 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Экскурсии с кураторами выставки будут проходить по четвергам. В 19.00Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первая запланирована уже на этой неделе - 6 июня Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первая запланирована уже на этой неделе - 6 июняФото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставка может быть интересна и людям, далеким от спорта Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставка может быть интересна и людям, далеким от спортаФото: Святослав ЗОРКИЙ

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