Актер Андрей Добровольский: Жму от груди 210 кг, а режиссеры порой не знают, что делать с моей фактурой

В юности Андрей занимался тяжелой атлетикой, но прекратил из-за травмы позвоночника. Да и лихие 90-е тренировкам не способствовали. Тогда в жизнь Андрея Добровольского пришел театр. После школы он пришел в жодинский народный театр, с которым был связан и его отец. Андрей сначала заведовал постановочной частью, потом был актером, режиссером, директором. В университете культуры и искусств Добровольский, кстати, и учился на режиссера. Однако худрук курса, знаменитый постановщик Валерий Анисенко, готовил своих птенцов с прицелом на актерство в Республиканском театре белорусской драматургии, который он только возглавил. Так и вышло.

Андрей готовится взять новую планку – вес в 250 кг. Фото: Личный архив

А о тренировках Андрей вспомнил, когда у него родился сын: актеру было 25 лет, стипендия - 4 доллара. Тогда Добровольский с другом разгружал замороженную рыбу: вагон на двоих за ночь - по 20 долларов каждому, немало для конца 90-х.

Но 12 лет назад у Андрея начались сильные боли в спине. Приходилось вставать минут на сорок раньше, чтобы буквально расходиться перед работой.

- Валерий Анисенко устроил на консультацию к хорошему доктору, - вспоминает Андрей. - Мне сказали: у тебя неоперабельные межпозвоночные грыжи и посоветовали сбросить лишний вес и нарастить мышечный корсет.

Тут Андрей показывает наработанный результат - берет вес 210 кг.Видео: Личный архив

Поначалу пауэрлифтинг, которым посоветовали заняться Добровольский, и дикие боли как-то не увязывались. Но Андрея затянул в зал его двоюродный брат - тренер Сергей Кунцов.

- Стал заниматься, брать все больший вес. Появился свойственный мне азарт. И если нет гастролей или съемок, я пять раз в неделю в зале по три часа занимаюсь силовыми тренировками конкретно на жим лежа. К 40 годам взял вес в 200 кг - поверьте, немного людей в Беларуси жмет столько от груди. Сейчас отжимаю 210 кг, ориентир - 250 кг. Выступаю на чемпионатах республики. По возрасту подхожу в ветераны, но иду в открытую категорию - мне с молодыми интереснее.

А планка в 220 кг - это доказательство того, как надо бороться за свои цели.Видео: Личный архив

Андрей рассказывает, что первый год он работал только над спиной - чтобы позвоночник держал мышечный корсет. И тогда даже танцы на сцене перестали быть проблемой. А в недавнем «Мудрамеры», где у актера главная роль, натренированный Добровольский без особых проблем два часа играет на наклонной сцене: «Угол небольшой, но попробуй держать голеностопчик».

В спектакле «Кар’ера доктора Рауса» Равицкий, персонаж Андрея Добровольского меняется от образа комического до трагического не без влияния главного героя Франциска Скорины (его играет Артем Курень).Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

«РАДУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ИГРАТЬ НА СТЕРЕОТИПАХ»

Порой физическая сила помогает в закулисье. Например, на гастролях в Херсоне актер двигал тяжелое надувное небо в спектакле «Жанчыны Бергмана», стоя на театральном балконе - эдакий татуированный атлант.

- Предупредил сидящих за мной зрителей: «Когда скажу «Оп!» - приседаем!» Они было посмеялись, но когда я поднял это небо и мои руки пролетели у самых их носов, все делали синхронно со мной.

Андрей признается, что всегда чему-то учится у коллег по съемочной площадке. Так было с Александром Домогаровым. Фото: Личный архив

Мощная фактура накладывает отпечаток на амплуа Добровольского - в кино его чаще приглашают сниматься в роли милиционеров, чиновников или бизнесменов. Стать пленником образа легко, признается Андрей. И даже радуется, что в последние года три съемок в его жизни стало меньше - интерес к сериалам «о ментах» несколько спал. Зато появились новые роли - немаленькие, как в фильмах Дмитрия Астрахана «Игра» и «Жизнь после жизни». А год назад Добровольского утвердили на одну из главных ролей в картину «Перевал Дятлова» - он там майор госбезопасности:

- В картине ведется серьезное расследование, и вот тебя уже используют по-другому. Радует возможность не играть на стереотипах.

Для съемок в пилотном выпуске сериала «Перевал Дятлова» актеру смогли найти единственную подходящую шинель – в другой картине ее носил актер Александр Семчев. Фото: Личный архив

А вот в театре, замечает актер, при его фактуре проще завладеть зрительским вниманием:

- Когда художники работают над сценографией и видят в распределении ролей мою фамилию, они хлопают в ладоши: декораций надо меньше - вышел Добровольский и полсцены занял. Правда, художник по костюмам в этом момент страдает: на меня ничего не купишь - надо шить!

Конечно, театральные режиссеры охотно используют образ Андрея ради комедийного эффекта.

- Говорят, я умею играть комедию. Мало того: обожаю этот жанр, где наш нынешний худрук Александр Гарцуев дает возможность раскрыться. Легко заставить человека плакать, а попробуй рассмешить, да еще и не банальным кривляньем. Меня в этом смысле поражают клоуны. Хотелось бы такому научиться.

Порой мощная фактура позволяет Андрею создавать на сцене комичные образы - как в спектакле "Фінт Круазэ". Фото: rtbd.by

Правда, признается Добровольский, после прихода на пост худрука в РТБД Александра Гарцуева между режиссером и актером шла притирка. Постановщик говорил ему: «Такая громадная фактура, а я не знаю, что с ней делать». Переломной стала роль в «Кар’еры доктара Рауса», где все три персонажа Добровольского - Равицкий, судья и начальник - из героев комедийных становятся трагедийными.

Впечатлил Андрея своим профессионализмом на площадке и Федор Добронравов. Фото: Личный архив

- А потом родился «Мудрамер». Это сатира, а значит, ты постоянно идешь по лезвию бритвы. Чиновник Вершила - знаковая для меня роль. Работая над ней, я понял: зря мы считаем чиновников недалекими. Не все так просто. В этом году оканчиваю факультет госуправления и идеологии Академии управления при президенте, и понимаю: чиновники ведь должны во всем разбираться - экономика, юриспруденция, бухгалтерия, кадры... Пошел туда учиться за свой счет. Захотелось узнать, как устроена театральная махина с обратной стороны, почему в ней все непросто, почему она порой крутится так тяжело.

Андрей признается, что он человек въедливый и целеустремленный. В свое время он сначала сам изучал нормативную базу, затем - как председатель комиссии по трудовым спорам, глава театрального профкома.

Андрей говорит: после спектакля "Мудрамер" (который репетировали как раз параллельно с учебой Добровольского в Академии управления при президенте) он понял суть работы чиновника. На фото - с коллегами по РТБД Валентином Соловьевым и Анастасией Бобровой.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Хотелось помогать коллегам. Актеры сегодня, по сути, выживают… А еще я не хочу, чтобы обманывали - в нашем театре ни один руководитель не обманывает. Но я точно знаю: все должно быть зафиксировано не только на словах, но и в документе.

«ЛУЧШЕ ПРИМЕРА РОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ НИЧЕГО НЕТ!»

Актер замечает: пауэрлифтинг не накладывает особых ограничений на образ жизни:

- Мясо, белковую пищу из рациона не убираю - представьте, какой это стресс для организма, когда человек 45 лет ел мясо и вдруг перестал. Стараюсь только исключать все, что содержит крахмал (да, и картошку тоже!), мучное, хотя я и любитель в хорошем смысле упасть в торт лицом. Но ведь через месяц результат на весах!

Многогранный актер Андрей Добровольский. Фото: rtbd.by

С силой воли, кстати, у Андрея особые отношения. С рождением сына он совсем завязал с алкоголем, а в 39 лет - с двадцатилетней привычкой курить: «На часах без пяти двенадцать, в пачке последняя сигарета, а я себе пообещал, что с завтрашнего дня бросаю. Так и лежит эта пачка до сих пор в шкафу».

Уже три года Андрей тренируется с сыном - студентом истфака педуниверситета.

- Он у меня парень скромный, спокойный. Сам пришел в зал, увидев, что папа жмет 150, 170, 180 кг. Это подстегивает, и я вижу результат от его тренировок. Знаете, мы росли на примерах Гагарина, Стаханова, а я пришел к выводу, что нет ничего лучше примера родителей. Я для своего сына являюсь примером того, что можно не пить, не курить, заниматься спортом и выступать на профессиональном уровне, быть уважаемым коллегами и друзьями.

Андрей Добровольский уверен: лучший пример для детей - собственные родители. Этого он придерживается в воспитании сына и дочери. Фото: Личный архив

Личный пример Андрей подает и двухлетней дочке. Говорит, она уже берется за турничок - пока просто повисеть.

- Ни в семье, ни в жизни, ни в профессии не хочу обманывать себя и занимаюсь тем, чем хочется. Мне нравится спорт, моя работа, много времени провожу с детьми. У меня есть огромная любовь, которая помогает мне в жизни. Главное - быть честным. Скажем, в «Чарнобыльскай малітве» у меня роль отца, она глубоко трагическая. Там всего один монолог, и ты либо наизнанку выворачиваешься, либо ты никому не интересен. Я вложил в нее свою личную боль, пусть и не связанную с этой катастрофой. Это какие-то несостоявшиеся вещи, ранний уход родителей - к 40 - 45 годам своя история за спиной набирается. Вот и в новой премьере «Сiрожа» будет столкновение двух эпох - что стало сегодня со студентами 1980-х. Тоже помню это время...

Для роли отца в "Чарнобыльскай малітве" Андрей брал и свой жизненный опыт, свою историю. Фото: rtbd.by

СПРАВКА «КП»

Андрей ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 45 лет. Актер Республиканского театра белорусской драматургии. Играет в спектаклях «Мудрамер», «Кар’ера доктара Рауса», «Білет на брэсцкі цягнік» и других, готовится к премьере спектакля «Сiрожа». Снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. Воспитывает сына и дочку.

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