Макс Барских объявил второй мировой тур

Самый гастролирующий и ротируемый певец на радио Макс Барских gосле успеха очень успешного первого мирового турне в 2018 году (свыше 250 шоу в 15 странах на трех континентах), отправляется в международный тур NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020 с новой программой. Теперь музыку артиста услышат даже в Австралии. В гастрольной афише США, Канада, Германия, Великобритания, страны Балтии, СНГ и, конечно же, Минск. Артист даст концерт в «Минск-арене» 29 февраля 2020 года. Уже точно известно, что прозвучат на нем нашумевшие хиты из нового альбома «7»: «Неземная», «Странная», «Берега». Ну и не обойдется, конечно, без композиций «Туманы» и «Моя любовь», которые по данным медиапортала TopHit, прозвучали в эфире радиостанций постсоветских стран почти 2 миллиона раз.

Макс Барских обладатель престижных международных наград в области популярной музыки, среди которых MTV EMA, M1 Music Awards, OE VMA и многих других.