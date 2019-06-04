Никита Белько выиграл песенное шоу «Битва талантов»

«Битва талантов» - музыкальное шоу для детей, которое организовала Академия популярной музыки Игоря Крутого. Третий сезон шоу показывали на канале СТС Love. На старте проекта в нем участвуют 60 юных вокалистов, из которых формируют две команды по 16 человек. Дальше на каждом этапе участники отсеиваются и в финал выходят только два вокалиста, по одному из каждой команды.

- Честно сказать, мы случайно попали на этот проект. В сентябре прошлого года кастинг пропустили, но в январе продюсеры шоу объявили о двух вакантных местах. Мы отправили заявку и попали на шоу, обойдя две тысячи конкурентов, - рассказывает «Комсомолке» мама Никиты Светлана Белько. - Все происходило очень быстро - через три дня после кастинга уже начались съемки. Снимали сразу большими блоками, поэтому нагрузка на Никиту была колоссальная. Тем более Москва - приходилось вставать в пять утра, чтобы успеть на съемочную площадку. А там уже работали до глубокой ночи. Но мне очень понравилось! Если сравнивать с шоу «Голос. Дети», то в «Битве талантов» на каждом этапе разные судьи. Такой подход, думаю, более объективен.

Никита неожиданно для всех победил в финале шоу «Битва талантов»! Фото: личный архив

В финале шоу Никита Белько вышел вместе с фаворитом проекта Александрой Мостовяк. Но Никита неожиданно для всех победил!

- Никита перевернул мое представление о нем как об артисте. Очень яркое было выступление - настолько мощное, настолько зрелое, настолько профессиональное. Ты столько разных приемов использовал и был в этом во всем в высшей степени убедительным. За тобой было интересно наблюдать: а что же сделаешь в следующий момент? Просто невероятно - внутри все замирает. Спасибо тебе за это фантастическое чувство, которое я сейчас испытываю, - восхитилась Валерия. Ее поддержали остальные судьи Стас Пьеха и Денис Клявер.

Свой выигрыш Никита планирует потратить на образование. Фото: личный архив

- Ожидали, что белорус может победить в российском шоу?

- Это было настолько неожиданно, что Никита даже пустил мужскую скупую слезу, - улыбается Светлана. - Мы не могли поверить. Настраивались пройти как можно дальше, но на победу не рассчитывали. Сейчас очень счастливы! Выигрыш планируем потратить на образование сына: скорее всего, Никита поедет учиться за границу. Ну а небольшую часть потратим на путевку на море этим летом: давно уже никуда не выезжали.

Никита Белько знаком зрителям по пятому сезону «Голос. Дети», мальчик был в команде Валерия Меладзе. В 2018 году Никита занял третье место в финале национального отбора на детское «Евровидение».