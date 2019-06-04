Обыкновенная биография в необыкновенное время

Мой дед Лукашев Василий Васильевич - человек удивительной судьбы. Он родился в 1899 году и был седьмым ребенком в семье. На его долю выпало стать участником трех войн: гражданской, финской и Отечественной. В финскую был контужен, пролежал на морозе около двух часов и едва не отморозил ноги. Его спас опытный хирург, которого он потом боготворил всю жизнь.

Великую Отечественную прошел с первого до последнего дня. Награжден орденами Ленина, Боевого Красного Знамени (дважды), Красной Звезды (трижды), семью боевыми медалями. Орден Ленина получил за битву под Москвой, но самой памятной для себя наградой он считал медаль «За взятие Будапешта», где вновь получил тяжелую контузию и едва не погиб. Его возвращал к жизни ученик того самого врача, которые спас деда еще в финскую войну, а затем руководил полевым госпиталем.

Дед был участником знаменитых военных парадов в Москве – 7 ноября 1941 года и парада Победы 24 июня 1945 года, чем гордился этим всю жизнь. К 40-летию Великой Победы об этих участниках был снят документальный фильм, они были приглашены на специальную передачу в телецентр Останкино, где делились своими воспоминаниями.

Всю жизнь дед прослужил в пограничных войсках. До Великой Отечественной войны охранял советско-турецкую границу, а после нее боролся с бандитами и антисоветскими формированиями на западе нашей страны. Последний раз участвовал в боевой операции в 1953 году. Службу закончил в должности начальника Бабушкинского (ныне Московского) командного пограничного училища, которым руководил 12 лет. В этот период училище считалось одним из лучших в стране и постоянно расширялось. Дед и его сослуживцы пользовались огромным авторитетом среди курсантов и делились с ними не только боевым, но и богатым жизненным опытом.

Все послевоенные годы дед вместе с однополчанами писал историю своей воинской части – 2-й дивизии НКВД, вместе с которой он прошел войну. Архив этого воинского подразделения хранился в городе Алматы, но затем сгорел. Сослуживцы считали делом своей чести закончить эту работу, но не смогли, так как все уже ушли из жизни. Сегодня это дело пытаются завершить их внуки и правнуки.

В жизни дед был большим оптимистом и прекрасным спортсменом. Уже будучи на пенсии выполнял нормы спортивных разрядов по плаванию, лыжным гонкам, пулевой стрельбе. Больше всего в людях он ценил порядочность и честность. Сколько я его помню, он был очень скромным человеком, о себе почти никогда ничего не рассказывал, но щедро делился воспоминаниями о своих товарищах и всегда ставил их мне в пример.

Он ушел из жизни в 1987 году и похоронен в Москве на Кунцевском кладбище (оно считается неофициальным военным кладбищем города). «Наш самый любимый генерал», - так охарактеризовали его сослуживцы. В музее училища ему посвящен специальный стенд.

Я уверен, что подобные истории должны быть в каждой семье, где почитают своих предков. Ведь без прошлого нет настоящего, а значит – нет будущего. Мы не сможем воспитать поколение, достойное памяти наших потомков, если забудем о них. Поэтому историческую память необходимо хранить, оберегать и умножать.

Жайворонок Андрей Борисович, полковник запаса, кандидат исторических наук, доцент ВТФ БНТУ.

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