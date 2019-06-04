2019-06-04T14:30:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Генпрокурор о задержании цыган в Могилеве: «Ни одной жалобы от них нет»

Александр Конюк уточнял, как работает рабочая группа, созданная Генпрокуратурой
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Генпрокурор Александр КонюкГенпрокурор Александр КонюкФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Напомним, пару недель назад страну потрясло сообщение о гибели сотрудника ГАИ под Могилевом. Изначально рассматривалась версия о похищении и убийстве милиционера неизвестными цыганами на черной «Волге»; по всей Беларуси прошла волна задержаний цыган. По словам представителей цыганской диаспоры, милиция врывалась в дома, многих задерживали на улице и доставляли в отделы милиции.

- Генпрокуратура уже дала оценку действиям сотрудников милиции при задержании цыган в Могилеве? - спросила сегодня «Комсомолка» у генпрокурора Александра Конюка на конференции Международной ассоциации прокуроров 4 июня.

- У нас создана комиссия - рабочая группа. Чтобы вы обратили внимание, что я скажу: ни одной жалобы от цыганской среды нет. Я был неделю назад в Могилеве. Я уточнял, как работает группа…

- От кого тогда поступили жалобы в Генпрокуратуру? От правозащитников?

- Правозащитники - это такое очень условное понятие. Есть люди, которые, наверное, официально уполномочены... А если просто жалоба приходит ниоткуда... Хотя мы тоже на такие вещи реагируем.

Конюк уточнил, что в Могилеве он встречался с рабочей группой.

- Вы понимаете, мы не стали будоражить этих людей (цыган. - Ред.). Зачем это?

По словам генпрокурора, прокуроры уже встречались с цыганами.

- Было много проведено бесед с представителями романской группы. Выясняем обстоятельства.

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По словам главы МВД, если прокуратура найдет нарушения, «готовы все, в том числе и министр, ответить по закону за эти нарушения» (читать далее)

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