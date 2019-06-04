В какой валюте белорусам лучше открыть вклад в 2019 году, чтобы на нем побольше заработать?

В какой валюте выгоднее открыть вклад? Сколько получится за год заработать на депозите в белорусских рублях? Может ли подросток открыть вклад на свое имя? На эти и другие вопросы читателей «Комсомолки» на прямой линии ответили начальник управления развития розничного бизнеса ЗАО «РРБ-Банк» Алексей Тимофеев и начальник сектора разработки и внедрения розничных продуктов Светлана Коляда.

«Ставка по вкладу в рублях - 12,98% годовых»

- Я планирую сделать вклад в белорусских рублях. Что бы вы мне посоветовали, чтобы было выгоднее? И от чего зависит доходность? От суммы, срока, на который я сделаю вклад, ставки?

- Сейчас самая высокая ставка в РРБ-Банке по белорусским рублям - 12,98% годовых по вкладу «Безотзывный на 395 дней». С учетом текущей ситуации на финансовом рынке это самый интересный и выгодный вклад, у которого фиксированная ставка, предусмотрена капитализация процентов, к тому же доход не облагается налогом. Единственное, что может смутить: его нельзя досрочно расторгнуть, как вид-но из названия.

Алексей ТИМОФЕЕВ и Светлана КОЛЯДА.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А если мне вдруг понадобятся эти деньги, мало ли что в жизни может произойти?

- Для досрочного возврата вклада должна быть крайне веская личная при-чина. Я бы вам порекомендовал часть денежных средств в таком случае оформить на короткий срок, например на 35 дней под ставку 9,86% годовых, а часть - на длительный срок.

- Может быть, есть какой-то промежуточный вариант? На три месяца или шесть?

- Есть и такой вариант. Рассмотрите предложение по безотзывному вкладу на шесть месяцев по фиксированной ставке 10,84% годовых. По этому вкладу также предусмотрена капитализация процентов.

- А вы как банк предоставляете какие-то гарантии, что вклад получится вернуть?

- В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 4.11.2008 No22 «О гарантиях сохранности денежных средств физических лиц, размещенных на счетах и (или) в банковские вклады (депозиты)» государство гарантирует полную сохранность денежных средств физических лиц в белорусских рублях и иностранной валюте, размещенных на счетах и (или) во вклады (депозиты) в банках Республики Беларусь.

- У меня еще уточнение: вклад на шесть месяцев можно открыть в любом отделении?

- Да, если вы в Минске, то обращайтесь по следующим адресам: ул. Красно-звездная, 18 или пр. Независимости, 58. При возникновении вопросов звони-те на инфолинию РРБ-Банка по теле-фону 226 - с мобильных (с 9.00 до 20.00 в будни).

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- Здравствуйте! Скажите, какой вклад у вас можно оформить в долларах США?

- В настоящее время самый выгодный вклад - безотзывный под 3,2% годовых на три года. Отмечу, что все это время, три года, ставка будет фиксированной, то есть не изменится и не станет меньше. Также предусмотрена капитализация - это когда проценты ежемесячно прибавляются к основной сумме вклада.

- А если я, наоборот, захочу снимать проценты?

- Такая возможность тоже предусмотрена. А еще в течение первого года вклад можно пополнять. Обращаю ваше внимание, что процентные доходы по вкладам в иностранной валюте со сроком размещения два года и более не облагаются подоходным налогом.

- Спасибо, буду думать!

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- У меня есть 15 000 рублей. Мне эти деньги в ближайшее время не понадобятся, хочу разместить их во вклад. Расскажите, пожалуйста, сколько я смогу заработать на этой сумме?

- Представим, что вы оформите вклад «Безотзывный на 395 дней» по ставке 12,98% годовых. Ваш доход составит 2283 рубля, но при условии, если вы не будете снимать проценты.

- Интересно, какая ставка по этому вкладу будет на выходе - через 395 дней?

- Эффективная ставка с учетом капитализации составит 13,87% - почти на один процентный пункт больше номинальной, при этом процентные доходы по вкладам в белорусских рублях со сроком размещения один год и более не облагаются подоходным налогом.

- Спасибо!

Если открыть вклад в нашем банке, можно получить карточку высшего класса Visa Infinite по льготной стоимости

- Можно ли открыть такой вклад, чтобы его можно было в любой момент забрать?

- Такой вклад у нас есть. А какая валюта вас интересует?

- Хотелось бы и в белорусских, и в долларах.

- Можем предложить вам отзывный вклад «Национальный» в белорусских рублях на шесть месяцев со ставкой 7,79% годовых. Его можно забрать в любой момент. В иностранной валюте есть отзывный вклад на два года в долларах или евро, ставка 0,5% годовых. Но с учетом текущей ситуации с инфляцией и курсами валют советую вам все-таки рассмотреть размещение вклада в белорусских рублях.

- Может быть, у вас есть какой-нибудь вклад с бонусами? Например, открыл вклад - получил карточку.

- Есть даже два таких вклада - «Infinite» и «Infinite Плюс». Вместе с ними вы получите не просто обычную карту, а премиальную Visa Infinite ЗАО «РРБ-Банк», при этом стоимость карты составит все-го 5 рублей. С ней вы сможете получать различные бонусы: медицинскую страховку до 1 млн. долларов, которая так-же подходит и для получения шенгенской визы, шесть бесплатных посещений vip-залов аэропортов в год, скидки в магазинах, отелях и многое др. Обратите внимание, что стоимость данной кар-точки без скидки составляет BYN 800 в первый год. Подробности на vip.rrb.by

- А какие условия по этим вкладам?

- Минимальная сумма для вклада «Infinite» - 5000 белорусских рублей, для вклада «Infinite Плюс» - 50 000 руб. Ставки - 0,5% и 8,5% годовых соответственно.

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- В какой валюте сейчас выгоднее хранить деньги? Вроде бы ставки по вкладам в рублях достаточно высокие, но если доллар начнет расти, может, валютный вклад все-таки будет интереснее?

- С учетом экономической ситуации в этом году вклады в белорусских рублях остаются более выгодными. Предпосылок для сильного роста курсов иностранных валют нет, прогнозы по инфляции исполняются в последние два-три года. Все это говорит о том, что открывать депозит выгоднее в белорусских рублях.

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- Можно ли как-то заранее посчитать, на каком вкладе получится больше заработать?

- Давайте попробуем. Возьмем для примера 20 000 белорусских рублей. Если вы оформите эту сумму на наш безотзывный вклад на 395 дней по ставке 12,98%, то доход за этот период составит 3044 руб-ля. Если положить на тот же срок эту же сумму, переведя ее в доллары по текущему курсу, то получится 343 доллара. Как видите, разница в несколько раз!

- Если я приду к вам в отделение, мне там помогут все посчитать и сравнить?

- Да, конечно. Приходите! Адреса отделений смотрите на нашем сайте www.rrb.by либо уточняйте по телефону контакт-центра 226 - с мобильных.

«Все ставки фиксированные и не изменятся в течение всего срока вклада»

- Хочу положить деньги на короткий срок. Какие у вас есть предложения именно по коротким вкладам?

- Можем предложить вам вклад в белорусских рублях «Безотзывный на 35 дней» со ставкой 9,86% годовых.

- А может ли случиться так, что я открою депозит по одной ставке, а потом она вдруг снизится, и я все равно не смогу забрать деньги?

- Ставки по всем вкладам в нашем банке фиксированные. Это означает, что в течение срока действия договора ставка не изменится.

- Может ли гражданин России открыть вклад в вашем банке?

- Да, мы открываем депозиты для иностранных граждан. В случае с Россией все просто благодаря тому, что паспорт у вас будет на русском языке - одном из государственных в Беларуси. Собственно, в этом случае достаточно просто прийти с паспортом в отделение банка и открыть вклад. Если бы ваш паспорт был на другом языке, потребовался бы перевод с апостилем. Условия по вкладам для иностранных граждан точно такие же, как для белорусов.

БУДЬ В КУРСЕ

«Открыть депозит и оформить карточку можно начиная с 14 лет»

- У меня есть сын-подросток. Хотелось бы постепенно учить его правильно распоряжаться своими деньгами. Мы хотим открыть вклад на его имя и, может быть, сделать какую-нибудь карточку, но чтобы я могла контролировать его расходы. Такое можно сделать у вас в банке?

- Сколько лет вашему ребенку?

- 15 лет.

- По закону распоряжаться денежными средствами можно с 14 лет, так что ваш сын вполне может и сам прийти открыть вклад.

- А какие у вас сейчас есть интересные предложения в белорусских рублях?

- Очень много! Например, «Безотзывный вклад на 395 дней» под 12,98% годовых. Это вклад с капитализацией, первые 25 дней его можно пополнять. А еще доход по этому вкладу не подпадает под налогообложение. С учетом того, как сейчас развивается наша экономика, какая динамика курсов валют, вклады в белорусских рублях гораздо выгоднее вкладов в долларах или евро.

- Большое спасибо! А можно ли открыть карточку для сына?

- Да, у нас есть специальная карточка, которая так и называется - «Детская». Ее можно открыть как основную, а можно оформить основную карточку на вас, а «Детскую» - как дополнительную. Тогда вы сможете устанавливать лимиты: например, 100 рублей в месяц. Больше этой суммы ваш сын потратить не сможет, а в пределах лимита будет спокойно распоряжаться деньгами. Кроме того, это международная карточка. Так что если он поедет за границу в летний лагерь или языковую школу, то сможет пользоваться ею и там.

- А сколько стоит такая карта?

- Стоимость детской карточки - 6 рублей.

- Большое спасибо!

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